Алтайский край хотят сделать «зоной эксперимента». Дистанционное обучение предлагают наладить и после пандемии

Проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых предлагается провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года.
Что касается понятия «цифровая образовательная среда (ЦОС)», то под этим подразумевается «совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».
В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах). Также учреждения образования должны оснастить компьютерами и необходимым программным обеспечением.
Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды выглядит так:
- Алтайский край
- Астраханская область
- Калининградская область
- Калужская область
- Кемеровская область — Кузбасс
- Московская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Пермский край
- Сахалинская область
- Тюменская область
- Челябинская область
- Ямало-Ненецкий автономный округ