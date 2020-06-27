Алтайский край хотят сделать «зоной эксперимента». Дистанционное обучение предлагают наладить и после пандемии

Алтайский край может стать одним из немногих российских регионов, где федеральное Минпросвещения предлагает провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС).

Проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых предлагается провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года.

Что касается понятия «цифровая образовательная среда (ЦОС)», то под этим подразумевается «совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».

Школа. Анна Зайкова.

В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах). Также учреждения образования должны оснастить компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды выглядит так: