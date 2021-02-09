Алтайский минфин готов подкинуть денег подросткам с «залповым» интересом к грантам

Количество заявок на гранты алтайских старшеклассников, поданных на участие в программе «Я считаю», увеличилось в 2,5 раза. Вице-губернатор и глава краевого минфина Данил Ситников констатировал сильно возросшую активность подростков, желающих реализовать проекты на базе школ. И он не исключил, что в связи с залповым ростом интереса финансирование программы увеличится.

«Отмечаем серьезную активность»

Конкурс «Я считаю» — это возможность для старшеклассников получить грант на собственные проекты (не более 350 тыс. рублей), связанный со школой, ее развитием и его, школьника, гражданской активностью.

Конкурс начали проводить в прошлом году. В 2021 году подано 83 заявки из 30 муниципалитетов. Это, по словам Данила Ситникова, в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Итоги подведут в конце марта.

«Мы отмечаем не просто активность, но очень серьезную активность. По этому вопросу мы специально встречались с министром образования края и ищем возможности, чтобы реализовать заявки с учетом такого их залпового увеличения. Будем находить решение об увеличении расходов, чтобы поддержать еще более этот конкурс, потому что он нашел очень живую реакцию у старшеклассников многих школ, — сказал Данил Ситников.

Подростки. Pixabay.com

Спорт , музеи и гражданская активность

Идеи подростков должны быть направлены на развитие школьной инфраструктуры, улучшение учебного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности и гражданской активности школьников.

По факту же заявки подали на создание в школах музеев, медиа-центров, обустройство стадионов и хоккейных площадок, гардеробов, рекреационных зон, актовых залов, пожарно-спасательных отрядов и даже швейной мастерской, сообщили в министерстве образования края.

Исторический музей. Школа № 60. архив ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве края обсуждалось, как работать с подростками, чтобы они не выходили на улицу на политические митинги.

А Министерство просвещения РФ нашло свой подход: оно намерено ввести в школах должность советника директора по воспитанию.

«Советник-воспитатель» должен уметь говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. В 2021 году воспитатели появятся в школах 10 регионов, Алтайского края среди них нет. Но в 2022 году новшество хотят распространить на всю страну.