Алтайский министр образования и депутаты АКЗС сдадут ЕГЭ по русскому языку

Во время акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26 февраля 11 человек, среди которых депутаты, журналисты, преподаватели Алтайского края, сдадут экзамен по русскому языку, сообщает Минобр региона.

В этом году ЕГЭ по русскому языку будут сдавать министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко с сыном-выпускником, победитель конкурса «Учитель года Алтая-2018» Иван Гребенкин, депутаты АКЗС Александр Молотов и Андрей Абрамов, журналисты, протоирей Отец Сергий, педагоги и другие известные люди края.

Процедуру сдачи проведут по всем правилам, включая регистрацию, распечатку КИМов в аудитории. Главная задача акции — психологически подготовить детей и родителей к сдаче ЕГЭ, а также обратить внимание выпускников на типичные ошибки, которые они допускают во время экзамена по русскому языку.

Напомним, в этом году ЕГЭ для выпускников пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября).