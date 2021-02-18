Алтайский министр образования первым дал клятву педагога

26 февраля на сессии АКЗС депутаты в окончательной редакции рассмотрят законопроект о статусе педагога в Алтайском крае, куда входят разные меры по повышению престижа профессии. Среди них клятва педагога, вызвавшая резонанс в общественности. Глава алтайского минобра Максим Костенко высказал по этому поводу свое мнение и стал первым, кто принес такую клятву.

«"Клятва» — наверное, для некоторых пугающее слово. Услышав его, многие сразу представили новые обязанности, ответственность, которые упадут тяжелым грузом на хрупкие плечи. На самом деле — это лишь помощь молодым!" - пишет Костенко в Instagram.

Во «время повышенной общественной неустойчивости, когда 10 заповедей уже недостаточно», каждому человеку нужны основные ориентиры и убеждения, которые помогли бы чувствовать себя устойчиво и надежно, считает министр. Особенно это важно в работе педагога.

Кстати, клятва не будет обязательным условием.

«Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, но клятва — это зарок честного служения Детям, Профессии, Родине. Может я пропустил, когда вдруг это стало не модным и не нужным?» — недоумевает глава краевого минобра.

Он также подчеркнул, что, фокусируясь только на клятве, люди в обсуждениях забывают и про прочие меры поддержки педагогов, обозначенные в законопроекте.

Речь идет о помощи в размере 900 млн рублей в год.