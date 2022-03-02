Алтайский минкульт показал, как ведутся работы в бывшем клубе «Зебра»

В Барнауле продолжается строительство концертного зала Алтайского музыкального колледжа в здании бывшего клуба «Зебра». Там начали монтировать каркас новой сцены, сообщает региональный минкульт.

Работы проводятся в два этапа. В 2018 году строители привели в порядок четырехэтажный учебный корпус колледжа — заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали учебные классы, фасад, оборудовали звукоизоляцию.

Сейчас идет второй этап — реконструкции так называемой пристройки, которая включает в себя административно-учебные помещения, концертный зал и вестибюль, который когда-то занимал клуб «Зебра».

На месте будущего концертного зала завершены демонтажные работы, строители приступили к монтажу каркаса сцены. Также подготовлена площадка для подъемного механизма роялей.

В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 кв. м — появится третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Там будут размещены библиотека, читальный зал, административные кабинеты.

Старый вход со стороны ул. Папанинцев полностью демонтируют и заменят новым, появится фойе, кассы и гардероб.

Напомним, реконструкция «Зебры» началась в 2021 году. Стоимость проекта составляет почти 320 млн рублей. Работы планируют завершить летом 2023 года.