2 марта -4°C
﻿
Образование

Алтайский минкульт показал, как ведутся работы в бывшем клубе «Зебра»

В Барнауле продолжается строительство концертного зала Алтайского музыкального колледжа в здании бывшего клуба «Зебра». Там начали монтировать каркас новой сцены, сообщает региональный минкульт.

В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
vk.com/minkultura22

Работы проводятся в два этапа. В 2018 году строители привели в порядок четырехэтажный учебный корпус колледжа — заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали учебные классы, фасад, оборудовали звукоизоляцию.

Сейчас идет второй этап — реконструкции так называемой пристройки, которая включает в себя административно-учебные помещения, концертный зал и вестибюль, который когда-то занимал клуб «Зебра».

На месте будущего концертного зала завершены демонтажные работы, строители приступили к монтажу каркаса сцены. Также подготовлена площадка для подъемного механизма роялей.

В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 кв. м — появится третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Там будут размещены библиотека, читальный зал, административные кабинеты.

Старый вход со стороны ул. Папанинцев полностью демонтируют и заменят новым, появится фойе, кассы и гардероб.

Напомним, реконструкция «Зебры» началась в 2021 году. Стоимость проекта составляет почти 320 млн рублей. Работы планируют завершить летом 2023 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость