27 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Алтайский университет вошел в «Приоритет 2030» и получит как минимум 100 млн рублей

В программу «Приоритет 2030», посвященную поддержке университетов, вошли 106 российских вузов, в том числе и Алтайский государственный университет, сообщает Минобразования РФ.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Итоги отбора вузов в самую масштабную в истории России программу господдержки подвел министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Сегодня 106 вузов стали полноправными участниками программы „Приоритет 2030“. Их выбирали две комиссии. Оценивали программу развития университета, соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой», — пояснил министр.

В программу вошли университеты из 46 регионов всех федеральных округов. Таким образом, около 70% вузов находятся в регионах.

В СФО поддержку получат 12 университетов, один из Алтайского края — АлтГУ (итоговый список вузов).

«Все отобранные университеты получат базовый грант в размере 100 млн рублей. Однако многие из них претендуют на получение специальной части гранта, которая будет утверждена Советом программы в самое ближайшее время по двум направлениям: исследовательское и территориальное лидерство», — подчеркнули в министерстве.

Более половины стратегических проектов всех участников «Приоритета 2030» ориентированы на несколько направлений, например, на цифровую трансформацию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость