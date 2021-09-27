Алтайский университет вошел в «Приоритет 2030» и получит как минимум 100 млн рублей

В программу «Приоритет 2030», посвященную поддержке университетов, вошли 106 российских вузов, в том числе и Алтайский государственный университет, сообщает Минобразования РФ.

Итоги отбора вузов в самую масштабную в истории России программу господдержки подвел министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Сегодня 106 вузов стали полноправными участниками программы „Приоритет 2030“. Их выбирали две комиссии. Оценивали программу развития университета, соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой», — пояснил министр.

В программу вошли университеты из 46 регионов всех федеральных округов. Таким образом, около 70% вузов находятся в регионах.

В СФО поддержку получат 12 университетов, один из Алтайского края — АлтГУ (итоговый список вузов).

«Все отобранные университеты получат базовый грант в размере 100 млн рублей. Однако многие из них претендуют на получение специальной части гранта, которая будет утверждена Советом программы в самое ближайшее время по двум направлениям: исследовательское и территориальное лидерство», — подчеркнули в министерстве.

Более половины стратегических проектов всех участников «Приоритета 2030» ориентированы на несколько направлений, например, на цифровую трансформацию.