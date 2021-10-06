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Алтайский венозный форум пройдет в Барнауле

Заболевания сосудов различной локализации остаются актуальной медико-социальной проблемой — их высокая распространенность, клинические проявления и последствия значимо снижают не только качество, но и продолжительность жизни пациентов. В такой ситуации высокий профессиональный уровень врачей, занимающихся флебологией, как результат обмена научным и клиническим опытом становится важнейшим условием успеха в диагностике и лечении различной венозной патологии.

Медицина.
Медицина.
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Приглашаем хирургов, сердечно-сосудистых хирургов, кардиохирургов и других специалистов, чья профессиональная деятельность связана с заболеваниями сосудов (врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, врачей травматологов-ортопедов и др.) посетить Алтайский венозный форум, организаторами которого выступают Ассоциация флебологов России (АФР) и Российское общество хирургов (РОХ) при поддержке Алтайского государственного медицинского университета. Мероприятие пройдет в Барнауле 15 октября 2021 года в очном формате с соблюдением мер противоэпидемической безопасности в конференц-зале Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (г. Барнаул, пр. Комсомольский 73-а, к. 3, конференц-зал (5 этаж).

Организационный комитет представляют ведущие отечественные специалисты в области флебологии и сердечно-сосудистой системы:

  • Сучков Игорь Александрович, президент АФР, проректор по научной работе и инновационному развитию, профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Рязанской области, д.м.н., (г. Рязань);
  • Гужков Олег Николаевич — вице президент АФР, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (г. Ярославль)
  • Петриков Алексей Сергеевич, член Исполнительного совета АФР, профессор кафедры факультетской хирургии с курсом дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (г. Барнаул);
  • Ананьев Дмитрий Александрович, врач сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением кардиохирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница», главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Алтайского края (г. Барнаул);
  • Бомбизо Владислав Аркадьевич — врач хирург высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист хирург Министерства здравоохранения Алтайского края, к.м.н., (г. Барнаул).

Спикеры мероприятия — выдающиеся эксперты-флебологи с многолетним практическим опытом — представят современные подходы к диагностике и лечению венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), включая возможности хирургического и рентгенэндоваскулярного вмешательств и особенности назначения антикоагулянтной терапии при данной патологии. Также лекторы подробно рассмотрят эпидемиологические аспекты и современные стратегии консервативного, флебосклерозирующего и хирургического лечения при острых и хронических заболеваниях вен (ХЗВ), включая методики проведения эндовенозной лазерной облитерации и применения транскутанных лазеров. Не останутся без внимания вопросы терапии венозных трофических язв, посттромботической болезни, а также экстренных состояний и различных заболеваний артерий.

Кроме того, на мероприятии запланировано проведение мастер-классов от ведущих специалистов в области флебологии и онлайн-трансляции из операционных («живая хирургия»). Участников форума ждет живое общение в рамках дискуссий и возможность задать интересующие вопросы спикерам.


Участие бесплатное.

Возрастное ограничение: 18+

Документация мероприятия подана на аккредитацию в комиссию НМО.

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