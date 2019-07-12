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Образование

Алтайский вуз оказался последним в рейтинге доходов выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил список вузов по уровню дохода молодых специалистов в сфере финансов 2013—2018 годов выпуска, пишет «Коммерсант». АлтГУ оказался в этом перечне на последней позиции.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

20 мест рейтинга распределены между 45 вузами. Последнее, 20-е место занимают Тихоокеанский госуниверситет (54 тыс. рублей) и Алтайский госуниверситет, говорится в исследование. Процент оставшихся в городе обучения выпускников составил 65% и 56% соответственно.

Первое место заняли два вуза: Высшая школа экономики (110 тыс. рублей) и МГИМО (100 тыс. рублей).

Рейтинг составляли, исходя из уровня зарплат их выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Он должен помочь абитуриентам понять, к чему стремиться, что их ждет через пять-шесть лет, когда они начнут строить карьеру, считают авторы исследования.

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