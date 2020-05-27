Алтайский вуз первым в Сибири начнет учить на гидов-переводчиков

Алтайский государственный педагогический университет станет первым вузом Сибири, где будут учить по направлению «гид-переводчик в туриндустрии», сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Поступить на эту специальность можно уже в 2020 году. Нужно предоставить результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку.

Набор идет на внебюджетные места.

Это направление стало первым опытом разработки интегрированной образовательной программы лингвистического института и исторического факультета АлтГПУ.

Ни в одном вузе Сибири пока нет направления «Гид-переводчик в туриндустрии». Алтайский вуз выступает флагманом.

Что будут изучать студенты

Иностранные языки, правовое регулирование в туристской индустрии, основы психологии, регионоведение и музееведение, экономику и менеджмент в сфере туризма, информационно-коммуникационные технологии, основы переводческой деятельности, цикл предметов по культуре речи, методику проведения экскурсий, трэвел-журналистику, основы межкультурной коммуникации.