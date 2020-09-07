Алтайскую молодежь активно зазывают на учебу в институты ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю объявило набор кандидатов на поступление в 2021 году в Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский пограничные институты ФСБ России, а также в институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).

«За время учебы курсанты овладевают высоким профессионализмом, развивают в себе самые сильные качества, такие как верность, выносливость, терпение, позволяющие будущему офицеру выполнять любые задачи в сфере защиты и охраны государственной границы», — подчеркивается в объявлении.

В пограничные институты ФСБ будут направлены примерно 40 юношей из Алтайского края. Требования к кандидатам очень простые: граждане РФ, не проходившие военную службу, в возрасте до 22 лет и граждане РФ, прошедшие или проходящие военную службу, в возрасте до 24 лет. Образование — не ниже среднего, хорошая физическая подготовка, отличное состояние здоровья.

День пограничника-2019. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ профильных предметов и дополнительных вступительных испытаний на базе института. Также учитываются результаты победителей и призеров олимпиад.

Кроме вступительных экзаменов кандидаты проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и проверку уровня физической подготовленности.

Срок обучения составляет 5 лет, после чего студентам выдается диплом государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант».