АлтГУ объявил грант ректора для обучения в аспирантуре.

Целью гранта является привлечение наиболее одаренных абитуриентов, успешно освоивших программу высшего образования и проявивших себя в исследовательской деятельности. Грант ректора направлен на расширение возможностей дальнейшего развития и финансовой поддержки талантливой молодежи, ориентированной на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в установленный срок.
Получение гранта ректора предполагает предоставление образовательных услуг, финансовое и материальное обеспечение научных исследований для подготовки диссертации, включающих использование лабораторно-технического и научного оборудования, библиотечных и информационных ресурсов.
Участниками Конкурса на предоставление гранта ректора могут быть граждане РФ:
- имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета, подтверждаемое соответствующим документом об образовании и квалификации;
- обучающиеся на последнем курсе по программам высшего образования — программам магистратуры, специалитета, что подтверждается справкой о периоде обучения;
- имеющие совместно с предполагаемым научным руководителем научные публикации, соответствующие выбранному направлению подготовки, апробацию результатов проводимого научного исследования.
Для участия в Конкурсе на предоставление гранта ректора необходимо представить: портфолио, сведения о научном руководителе, план научно-исследовательской работы.
Победа в Конкурсе на получение гранта ректора на обучение в аспирантуре приравнивается к наивысшим результатам по соответствующим вступительным испытаниям и предоставляет возможность преимущественного поступления в аспирантуру в пределах контрольных цифр приема на платное обучение по направлениям подготовки очной формы обучения.
Победитель гранта подписывает договор, со скидкой до 75% на стоимость обучения. По итогам обучения в аспирантуре соискатель берёт на себя обязательство в течение года работать в Алтайском государственном университете.
Конкурсный отбор осуществляется до 17 августа 2020 г. включительно.
Необходимую консультацию можно получить у зав. сектором аспирантуры и докторантуры Оксаны Николаевны Тихоновой по телефонам 29−81−60, 8−913−214−26−06 или по электронному адресу: tihonova.oxana@yandex.ru.