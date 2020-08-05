Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование
43

АлтГУ объявил грант ректора для обучения в аспирантуре

Опорный Алтайский государственный университет объявил о проведении конкурсного отбора на получение гранта ректора для обучения в очной аспирантуре на договорной основе по всем направлениям подготовки.

АлтГУ объявил грант ректора для обучения в аспирантуре.
АлтГУ объявил грант ректора для обучения в аспирантуре.
Опорный Алтайский государственный университет.

Целью гранта является привлечение наиболее одаренных абитуриентов, успешно освоивших программу высшего образования и проявивших себя в исследовательской деятельности. Грант ректора направлен на расширение возможностей дальнейшего развития и финансовой поддержки талантливой молодежи, ориентированной на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в установленный срок.

Получение гранта ректора предполагает предоставление образовательных услуг, финансовое и материальное обеспечение научных исследований для подготовки диссертации, включающих использование лабораторно-технического и научного оборудования, библиотечных и информационных ресурсов.

Участниками Конкурса на предоставление гранта ректора могут быть граждане РФ:

  • имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета, подтверждаемое соответствующим документом об образовании и квалификации;
  • обучающиеся на последнем курсе по программам высшего образования — программам магистратуры, специалитета, что подтверждается справкой о периоде обучения;
  • имеющие совместно с предполагаемым научным руководителем научные публикации, соответствующие выбранному направлению подготовки, апробацию результатов проводимого научного исследования.

Для участия в Конкурсе на предоставление гранта ректора необходимо представить: портфолио, сведения о научном руководителе, план научно-исследовательской работы.

Победа в Конкурсе на получение гранта ректора на обучение в аспирантуре приравнивается к наивысшим результатам по соответствующим вступительным испытаниям и предоставляет возможность преимущественного поступления в аспирантуру в пределах контрольных цифр приема на платное обучение по направлениям подготовки очной формы обучения.

Победитель гранта подписывает договор, со скидкой до 75% на стоимость обучения. По итогам обучения в аспирантуре соискатель берёт на себя обязательство в течение года работать в Алтайском государственном университете.

Конкурсный отбор осуществляется до 17 августа 2020 г. включительно.

Необходимую консультацию можно получить у зав. сектором аспирантуры и докторантуры Оксаны Николаевны Тихоновой по телефонам 29−81−60, 8−913−214−26−06 или по электронному адресу: tihonova.oxana@yandex.ru.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость