АлтГУ объявляет дополнительный набор на программу «Менеджмент профессионального образования»

Институт педагогического образования опорного Алтайского государственного университета объявил о проведении до 25 сентября 2020 г. дополнительного набора на 2020−2021 учебный год на заочную магистерскую программу «Менеджмент профессионального образования».

Данное направление представляет собой профессиональное обучение по нескольким отраслям с уровнем подготовки «Магистр образования».

Программа адресована преподавателям и мастерам производственного обучения, закончившим высшие учебные заведения и осуществляющим образовательный процесс в колледжах, техникумах и других образовательных учреждениях, но не имеющим при этом специального педагогического образования.

Программа также адресована выпускникам бакалавриата и специалитета классических, педагогических и других вузов, в том числе желающим овладеть теорией и практикой управления образовательным процессом в профессиональной школе, но не имеющим соответствующих профессиональных компетенций.

Ольга Морозова,

директор Института педагогического образования АлтГУ , доктор педагогических наук:

Обучение по данной программе позволит нашим студентам овладеть педагогической деятельностью с учетом специфики современного профессионального образования, то есть даст более глубокую фундаментальную подготовку в сфере управления педагогическим процессом в образовательных учреждениях СПО, а также предоставит возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью и продолжить свое образование в аспирантуре Алтайского госуниверситета или в аспирантуре других вузов.

Программа включает изучение следующих дисциплин: «Менеджмент как искусство управления образовательным процессом в профессиональной школе»; «Педагогическое управление развитием студенческого коллектива»; «Профессиональное обучение как процесс управления»; «Воспитание как процесс управления»; «Управление как построение взаимодействия»; «Технологии формирования управленческой культуры преподавателя профессиональной школы»; «Управление учебно-профессиональной деятельностью студентов как самоуправляемой системой»; «Рефлексивное управление профессиональной деятельностью преподавателя» и др.

Выпускники программы смогут овладеть новыми подходами к разработке и осуществлению подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования к будущей профессиональной деятельности, успешно осуществлять управление процессами обучения и воспитания в профессиональной школе, управлять развитием студенческого коллектива и взаимодействием между участниками образовательного процесса, осуществлять рефлексивное управление собственной профессионально-педагогической деятельностью, а также овладеть инновационными образовательными технологиями.

Обучение по магистерской программе «Менеджмент профессионального образования» осуществляется на внебюджетной основе. Стоимость обучения за один год составляет 34 410 руб.

Вступительные испытания (письменный экзамен по педагогике — тест) осуществляются до 25 сентября 2020 г.