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АлтГУ организовал для старшеклассников региона акцию «Письмо Деду Морозу»

В опорном Алтайском государственном университете стартовала новогодняя акция для старшеклассников «Письмо Деду Морозу АлтГУ», которая продлится до 23 декабря.

АлтГУ организовал для старшеклассников региона акцию «Письмо Деду Морозу».
АлтГУ организовал для старшеклассников региона акцию «Письмо Деду Морозу».
Пресс-служба АлтГУ.

Стать участниками акции приглашаются учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ Алтайского края, участники региональных и федеральных проектов, олимпиад, научно-исследовательских конференций, конкурсов.

Для участия в акции школьникам необходимо зайти на сайт, заполнить форму письма и прикрепить от 1 до 3 дипломов, подтверждающих их достижения.

Все участники акции получат открытку от Деда Мороза АлтГУ, авторы наиболее аргументированных писем — брендированный подарок с символикой вуза и индивидуальное видео-поздравление от ректора опорного вуза Алтайского края.

С положением об акции можно ознакомиться на сайте АлтГУ и в социальных сетях университета.

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