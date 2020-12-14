АлтГУ организовал для старшеклассников региона акцию «Письмо Деду Морозу».

Стать участниками акции приглашаются учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ Алтайского края, участники региональных и федеральных проектов, олимпиад, научно-исследовательских конференций, конкурсов.
Для участия в акции школьникам необходимо зайти на сайт, заполнить форму письма и прикрепить от 1 до 3 дипломов, подтверждающих их достижения.
Все участники акции получат открытку от Деда Мороза АлтГУ, авторы наиболее аргументированных писем — брендированный подарок с символикой вуза и индивидуальное видео-поздравление от ректора опорного вуза Алтайского края.
С положением об акции можно ознакомиться на сайте АлтГУ и в социальных сетях университета.