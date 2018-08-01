АлтГУ отчитался о рекордном количестве абитуриентов за последние 6 лет

По итогам приемной кампании 2018 года (бакалавриат) АлтГУ принял 7340 заявлений на поступление. Это рекордное число за последние шесть лет. Прием документов в магистратуру открыт до 13 августа, сообщили в университете.

В 2015 году в АлтГУ приняли 6591 заявление, в 2016 — 7000. В этом году классический университет поступило много победителей олимпиад — 25 человек. Газета «За науку» отмечает, что это больше чем алтайских техническом, медицинском и педагогическом университетах.

На обучение в АлтГУ подали документы 470 иностранцев из Германии, Латвии, Монголии, Китая, Украины, Армении, а также из трех стран Африки — Мали, Джибути и Мозамбика.

Секретарь приемной комиссии университета Иван Назаров объясняет рост спроса тем, что университет расширил число образовательных программ, получил статус «опорного» вуза и построил новое общежитие.

Какие специальности стали самыми популярными?

Лидером по числу абитуриентов традиционно стал физико-технический факультет. Конкурс на нем был 12−13 человек на место по разным специальностям. Также в этом году необычно много заявлений подали на факультет математики и информатики.

По количеству человек на место традиционно лидирует экономический факультет. На специальность «Экономика и менеджмент» конкурс составил 42 человек на место. На специальности «Государственное и муниципальное управление» — 37 человек на место, «Юриспруденция» — 25 человек на место, «Бизнес и информатика», «Реклама и связи с общественностью», исторический факультет — 20 человек на место. Востребованной оказалась и новая специальность «Судебная и прокурорская деятельность», куда велся только платный набор.