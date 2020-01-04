АлтГУ попал в очередной цифровой эксперимент

Алтайский государственный университет включен в перечень вузов, куда в 2020 году можно будет поступить с помощью портала «Госуслуги» Об этом сообщил на пресс-конференции региональный министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Правда, пока это новшество является экспериментом. Суть его в следующем. В 2020 году Министерство цифрового развития РФ продолжит разработку специальных суперсервисов на портале «Госуслуги». Одним из них является «подача документов на поступление в вуз».

«Алтайский госуниверситет стал одним из пилотных вузов, абитуриенты которого в 2020 году смогут подать необходимые документы для поступления, а также осуществить комплекс сопутствующих юридически значимых действий в электронной форме через суперсервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн», — рассказал Евгений Зрюмов.

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова

Он также сообщил, что Алтайский край участвует еще в одном пилотном проекте под названием «Госвеб».

Суть его в создании по единой модели всех сайтов органов исполнительной власти — от краевого сайта до сайтов муниципалитетов. Это должно создать удобство для пользователей, которые зачастую ищут важную для граждан информацию в самых «закутках» официальных интернет-ресурсов.

В качестве эксперимента по спущенному сверху конструктору-шаблону будут переделаны официальный сайт Бийска, а также сайты Павловского и Первомайского районов. Эта работа должны быть выполнена в 2020 году.