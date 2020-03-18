17 марта в Администрации г. Барнаула состоялось обсуждение проекта концепции развития озелененных пространств города, предложенного Институтом биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета. Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронков а. В совещании приняли участие представители профильных комитетов и подразделений горадминстрации.

Коллектив разработчиков АлтГУ на заседании представляли и.о. директора ИББ АлтГУ д.б.н., проф. Марина Силантьева, д.б.н., проф., профессор кафедры ботаники Татьяна Терехина и президент АлтГУ, д.ю.н., проф. Сергей Землюков.

Проект, разработанный учеными АлтГУ, получил название «Новая зеленая волна». Он направлен на совершенствование системы озеленения для обеспечения экологического благополучия и роста удовлетворенности населения городским пространством с учетом экономических и социальных факторов. В основу «Новой зеленой волны» положен мировой тренд: приближение городской среды к природной среде за счет использования принципов озеленения естественных экосистем. Такая модель озеленения активно внедряется сегодня в европейских и американских мегаполисах. Ведущая роль уделяется древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники, а потом и травянистые многолетники. Групповые посадки будут имитировать естественную среду, возможно широкое использование аборигенных видов.

АлтГУ предложил Барнаулу «Новую зеленую волну». Фото: Алтайский государственный университет.

Но биологи АлтГУ предлагают свои оригинальные решения с точки зрения ландшафтного дизайна и ассортимента растений в соответствии с климатическими условиями нашего региона. В частности, предлагается заменить клены ясенелистные и тополя черные, традиционно используемые в озеленении Барнаула и в последнее время все чаще поражаемые заболеваниями, другими видами деревьев. За плечами биологов АлтГУ — более 40 лет наблюдений над флорой Барнаула, в том числе фитопатологические исследования древесных растений в нашем городе.

Зеленые насаждения оздоравливают воздушный бассейн и улучшают микроклимат в городе. Это и поглощение углекислого газа, и выделение кислорода, и понижение температуры воздуха за счет испарения влаги, и снижение шума и уровня загрязненности, и выделение растениями фитонцидов, которые способствуют обеззараживанию воздуха. Мы считаем, что необходимо создание массовых зеленых зон по принципу озеленения естественных экосистем в шаговой доступности в местах непосредственного проживания, в тех кварталах города, где есть пустыри и заброшенные участки зелени, — отметила в своем выступлении М.М. Силантьева.

АлтГУ берет на себя разработку всех составляющих проекта. Например, пространственная структура озеленения будет включать создание ГИС-проекта покрытия зелеными насаждениями территории города, анализ жизненного состояния древесных растений в черте города. Разработка функциональной структуры озеленения предусматривает экспертную оценку текущего состояния парков и скверов города, обоснование достаточности их количества и установление их функционального назначения. В частности, возможно создание в Барнауле таких необычных парков, как парк биоразнообразия, скейт-парк, парк для гуляющих с детскими колясками и т.д.

Ученые утверждают, что проект позволит привлекать к совместной работе другие вузы города, ИВЭП СО РАН, ФАНЦА, общественные организации и частных инвесторов.

Представители Администрации Барнаула подтвердили актуальность проекта для города. Концепция «Новая зеленая волна» получила позитивную оценку и поддержку участников заседания.

Сегодня такие города, как Новосибирск, Нижневартовск, Магадан уже имеют свои концепции озеленения. Мы их все изучили и вместе с коллегами из Алтайского госуниверситета вышли на разработку собственной. Фактически мы уже приступили к работе в рамках данной концепции, так как считаем ее перспективной. Согласовали предложения ученых с существующими нормативными требованиями и техническими условиями, на которые указали представители профильных комитетов Администрации города. Теперь мы готовы выходить на широкую аудиторию — общественников, СМИ, экологов — для обсуждения концепции озеленения, предложенной коллегами из АлтГУ, — подвел итог встрече первый заместитель главы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Окончательный вариант концепции «Новая зеленая волна» будет готов к концу 2021 года.