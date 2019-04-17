АлтГУ представил инновационные биопрепараты и приборы на FoodExpo-2019 в Киргизии

16 апреля, приступил к работе Международный форум «Неделя пищевой индустрии в Киргизской Республике», в рамках которого в Бишкеке открылась выставка продуктов питания и напитков FoodExpo-2019.

Александр Лукьянов. Фото: архив Алтайского государственного университета.

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При содействии Центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития МСП на FoodExpo-2019 представлен стенд Алтайского края с продукцией 13 компаний региона. Это производители маселфункционального питаниянатуральной косметикитоваров деревообработкиинновационных средств защиты растенийоборудования для пищевой промышленности и торговлиа также представили высших учебных заведений региона. Они прибыли в столицу Киргизии в составе официальной делегации Алтайского краякоторую возглавляет заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов.

В рамках стенда Алтайского края продукцию своих научных коллективов представил и опорный Алтайский государственный университет. В частности, это такие приборы и препараты лаборатории биоинженерии АлтГУ, как флуориметр (прибор для измерения концентрации ДНК, РНК), гмо-тестер, препарат для регуляции развития и защиты растений «Фитолин» и биологическое средство борьбы с сельскохозяйственными вредителями «Биотерминатор». Линейка продукции Инжинирингового центра «Промбиотех» представлена кормовым антибиотиком «Вирджиниамицин», пробиотиками «Лактоамиловорин» и «Энзимоспорин», биоконсервантом «Фермасил» и средством защиты растений «Метабактерин», работающим как биологическое удобрение.

Накануне, 15 апреля, представители АлтГУ — проректор по развитию международной деятельности Роман Ильич Райкин и декан биологического факультета Марина Михайловна Силантьева приняли участие во встрече с делегацией киргизских общественных организаций соотечественников и преподавательским составом школ Бишкека, с которыми опорный вуз Алтайского края активно сотрудничает. Сегодня в Киргизском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялось обсуждение планируемых направлений сотрудничества с ведущими вузами столицы Киргизии и координаторами Университета ШОС.