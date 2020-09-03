АлтГУ приглашает абитуриентов на уникальную программу педагога с двойным профилем подготовки

Институт педагогического образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» проводит до 25 сентября 2020 г. дополнительный набор на 2020−2021 учебный год на заочную программу бакалавриата с двумя профилями подготовки «МАТЕМАТИКА/ЭКОНОМИКА» по направлению подготовки «Педагогическое образование».

Программа адресована выпускникам общеобразовательных школ и колледжей, желающим одновременно совмещать работу и обучение в вузе, а также школьным педагогам, не имеющим базового математического или экономического образования, но при этом осуществляющим преподавание учебных предметов по математике и экономике.

В вузе говорят, что за время обучения студент овладеет системным научно-профессиональным мышлением, сформированным на основе интеграции математического и экономического знания, и на этой основе в будущем сможет формировать у учеников целостное представление об окружающем мире, развитии мировой и отечественной экономики.

После окончания университета выпускники смогут работать в государственных и частных школах в качестве персонального репетитора или педагога факультативных занятий, руководителя кружка математической или экономической направленности; преподавателя математики и экономики в колледже; педагога инновационной школы, профильных математических и экономических классов; в учреждениях дополнительного образования детей педагогом, руководителем клубов, творческих объединений и др. экономико-математической направленности; продолжить обучения в магистратуре по направлениям «Педагогическое образование», «Психологическое образование», «Математические науки», «Экономические науки» с дальнейшим поступлением в аспирантуру по соответствующему направлению.

Условия поступления в АлтГУ: Чтобы поступить в наш Университет, Вы должны: иметь успешные результаты ЕГЭ ( для выпускников школ последних лет) по следующим предметам: русский язык , обществознание , математика; пройти внутренне тестирование в АлтГУ ( для лиц , не имеющих результатов ЕГЭ) по следующим предметам: русский язык , обществознание , математика.

Прием документов на платной основе до 25 сентября 2020 г.

Ориентировочная стоимость обучения за один год составляет 35 000 руб.

Форма обучения — заочная.

Сроки обучения — 5 лет 6 месяцев.