АлтГУ приглашает абитуриентов на уникальную программу педагога с двойным профилем подготовки

Программа адресована выпускникам общеобразовательных школ и колледжей, желающим одновременно совмещать работу и обучение в вузе, а также школьным педагогам, не имеющим базового математического или экономического образования, но при этом осуществляющим преподавание учебных предметов по математике и экономике.
В вузе говорят, что за время обучения студент овладеет системным научно-профессиональным мышлением, сформированным на основе интеграции математического и экономического знания, и на этой основе в будущем сможет формировать у учеников целостное представление об окружающем мире, развитии мировой и отечественной экономики.
После окончания университета выпускники смогут работать в государственных и частных школах в качестве персонального репетитора или педагога факультативных занятий, руководителя кружка математической или экономической направленности; преподавателя математики и экономики в колледже; педагога инновационной школы, профильных математических и экономических классов; в учреждениях дополнительного образования детей педагогом, руководителем клубов, творческих объединений и др. экономико-математической направленности; продолжить обучения в магистратуре по направлениям «Педагогическое образование», «Психологическое образование», «Математические науки», «Экономические науки» с дальнейшим поступлением в аспирантуру по соответствующему направлению.
Чтобы поступить в наш Университет, Вы должны:
- иметь успешные результаты ЕГЭ (для выпускников школ последних лет) по следующим предметам: русский язык, обществознание, математика;
- пройти внутренне тестирование в АлтГУ (для лиц, не имеющих результатов ЕГЭ) по следующим предметам: русский язык, обществознание, математика.
Прием документов на платной основе до 25 сентября 2020 г.
Ориентировочная стоимость обучения за один год составляет 35 000 руб.
Форма обучения — заочная.
Сроки обучения — 5 лет 6 месяцев.
- тел.: 8−903−910−53−02
- е-mail: kpvshiot@ms.asu.ru
Приемная комиссия АлтГУ:
- е-mail: prcom@asu.ru
- сайт: abiturient.asu.ru