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АлтГУ приглашает абитуриентов на уникальную программу педагога с двойным профилем подготовки

Институт педагогического образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» проводит до 25 сентября 2020 г. дополнительный набор на 2020−2021 учебный год на заочную программу бакалавриата с двумя профилями подготовки «МАТЕМАТИКА/ЭКОНОМИКА» по направлению подготовки «Педагогическое образование».

АлтГУ приглашает абитуриентов на уникальную программу педагога.
АлтГУ приглашает абитуриентов на уникальную программу педагога.
Алтайский государственный университет.

Программа адресована выпускникам общеобразовательных школ и колледжей, желающим одновременно совмещать работу и обучение в вузе, а также школьным педагогам, не имеющим базового математического или экономического образования, но при этом осуществляющим преподавание учебных предметов по математике и экономике.

В вузе говорят, что за время обучения студент овладеет системным научно-профессиональным мышлением, сформированным на основе интеграции математического и экономического знания, и на этой основе в будущем сможет формировать у учеников целостное представление об окружающем мире, развитии мировой и отечественной экономики.

После окончания университета выпускники смогут работать в государственных и частных школах в качестве персонального репетитора или педагога факультативных занятий, руководителя кружка математической или экономической направленности; преподавателя математики и экономики в колледже; педагога инновационной школы, профильных математических и экономических классов; в учреждениях дополнительного образования детей педагогом, руководителем клубов, творческих объединений и др. экономико-математической направленности; продолжить обучения в магистратуре по направлениям «Педагогическое образование», «Психологическое образование», «Математические науки», «Экономические науки» с дальнейшим поступлением в аспирантуру по соответствующему направлению.

Условия поступления в АлтГУ:

Чтобы поступить в наш Университет, Вы должны:

  1. иметь успешные результаты ЕГЭ (для выпускников школ последних лет) по следующим предметам: русский язык, обществознание, математика;
  2. пройти внутренне тестирование в АлтГУ (для лиц, не имеющих результатов ЕГЭ) по следующим предметам: русский язык, обществознание, математика.

Прием документов на платной основе до 25 сентября 2020 г.

Ориентировочная стоимость обучения за один год составляет 35 000 руб.

Форма обучения — заочная.

Сроки обучения — 5 лет 6 месяцев.

Контакты для связи:

Приемная комиссия АлтГУ:

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