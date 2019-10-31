АлтГУ приглашает школьников и их родителей на общеуниверситетский День открытых дверей

В предстоящее воскресенье, 3 ноября, в концертном зале Алтайского государственного университета состоится первый в этом учебном году общевузовский День открытых дверей.

В рамках мероприятия в опорном вузе Алтайского края будет организовано много новых, интересных и полезных модулей, от мастер-классов до интерактивных площадок. В частности, волонтерские профориентационные отряды готовят для будущих абитуриентов приветственные флешмобы, с помощью которых школьники в яркой, визуальной форме узнают об особенностях того или иного учебного подразделения АлтГУ.

Затем, в первой части мероприятия, будущие абитуриенты, их родители и преподаватели познакомятся с представителями руководства университета, Лиги студентов и выпускниками АлтГУ, а также узнают об особенностях будущей приемной кампании, получат подробную информацию о том, как и на каких основаниях можно поступить в опорный вуз Алтайского края.

Елена Васильевна Терещенко,

начальник управления по рекрутингу абитуриентов:

Общеуниверситетские дни открытых дверей мы проводим два раза в год, осенью и весной. И каждый раз это мероприятие вызывает оживленный интерес у школьников и их родителей, поскольку здесь можно узнать практически все о возможностях получения высшего образования в одном из ведущих классических вузов России — Алтайском государственном университете. В холле концертного зала у нас будут работать приемная комиссия и Центр довузовской подготовки, который представит полный перечень курсов по подготовке к ЕГЭ по отдельным предметам. Здесь же школьники смогут получить информацию о бонусной системе для талантливой молодежи, новых и перспективных направлениях обучения и о возможностях трудоустройства после учебы.

Елена Васильевна также отметила, что в рамках дня открытых дверей состоятся встречи с представителями факультетов и институтов университета, в ходе которых преподаватели расскажут о специальностях и направлениях обучения на факультетах, возможностях вуза в предоставлении образовательных услуг.

День открытых дверей. Архив Алтайского государственного университета