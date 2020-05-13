АлтГУ - в «Золотой лиге» лучших университетов России.

Международное рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) впервые составило национальный рейтинг лучших университетов России, в который смогли войти только 82 российских вуза.

Опорный Алтайский государственный университет включен в «Золотую лигу» национального рейтинга и расположился в рейтинге на 25-й позиции среди ведущих университетов России. При этом АлтГУ удалось войти в ТОП-3 классических университетов Сибирского федерального округа, где университет уступил исключительно вузам проекта «5−100», и стать единственным вузом Алтайского края, представленным в рейтинге.

Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов России по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: образование, исследования, международная и финансовая деятельность.

АлтГУ включен в «Золотую лигу» трех наиболее важных для вуза направлений оценивания — качество преподавания, качество исследований, а также уровень интернационализации, по которому университет показал наиболее сильные позиции в рейтинге и занял 18 место среди вузов РФ. По показателю совместных публикаций с зарубежными соавторами в международной наукометрической базе Web of Science АлтГУ вошел в ТОП-15 вузов Российской Федерации.

Напомним, что в апреле Алтайский государственный университет в престижном мировом рейтинге влияния вузов Times Higher Education University Impact Rankings 2020 вошел в топ-3 ведущих вузов России (вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова), заняв 95 позицию среди всех проиндексированнных вузов планеты.