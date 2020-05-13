Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 25°C
27

АлтГУ — в «Золотой лиге» лучших университетов России

Международное рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) впервые составило национальный рейтинг лучших университетов России, в который смогли войти только 82 российских вуза.

АлтГУ - в «Золотой лиге» лучших университетов России.
АлтГУ - в «Золотой лиге» лучших университетов России.
Алтайский государственный университет.

Опорный Алтайский государственный университет включен в «Золотую лигу» национального рейтинга и расположился в рейтинге на 25-й позиции среди ведущих университетов России. При этом АлтГУ удалось войти в ТОП-3 классических университетов Сибирского федерального округа, где университет уступил исключительно вузам проекта «5−100», и стать единственным вузом Алтайского края, представленным в рейтинге.

Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов России по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: образование, исследования, международная и финансовая деятельность.

АлтГУ включен в «Золотую лигу» трех наиболее важных для вуза направлений оценивания — качество преподавания, качество исследований, а также уровень интернационализации, по которому университет показал наиболее сильные позиции в рейтинге и занял 18 место среди вузов РФ. По показателю совместных публикаций с зарубежными соавторами в международной наукометрической базе Web of Science АлтГУ вошел в ТОП-15 вузов Российской Федерации.

Напомним, что в апреле Алтайский государственный университет в престижном мировом рейтинге влияния вузов Times Higher Education University Impact Rankings 2020 вошел в топ-3 ведущих вузов России (вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова), заняв 95 позицию среди всех проиндексированнных вузов планеты.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость