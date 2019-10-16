АлтГУ высадил в Барнауле 50 лип

15 октября опорный Алтайский государственный университет организовал в Барнауле экологическую акцию по высадке деревьев на аллее по улице Аванесова. Место высадки деревьев определено по согласованию с Горзеленхозом.

В мероприятии приняли участие 30 студентов биологического и географического факультетов АлтГУ, которые высадили на аллее 50 саженцев липы, выращенных в Южно-сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета. Участниками акции стали ректор вуза Сергей Бочаров и президент Сергей Землюков, которые внесли свою лепту в посадку липовой аллеи.

«Одним из основных направлений деятельности Алтайского госуниверситета, как опорного вуза региона, является развитие комфортной городской среды, улучшающей различные направления жизнедеятельности и досуга человека. Реализуя это направление, университет проводит значительное количество экологических акций, одну из которых мы и организовали сегодня. Сейчас как раз благоприятное время для посадки деревьев, поэтому специалисты нашего ботанического сада подготовили саженцы липы, которые дополнят биоразнообразие этой парковой зоны города», — отметил на открытии мероприятия Сергей Бочаров.

Ректор вуза Сергей Бочаров. Фото: архив Алтайского государственного университета

Среди участников сегодняшней акции — студентов первого и второго курса двух факультетов, были преимущественно юноши, которые выкапывали ямки под саженцы, а девушки помогали им с процессом посадки, поливкой и формированием бортика.

«Липы, конечно, долго растут и набирают силы, но это красивое и долговечное дерево, — уточняет доцент кафедры ботаники биологического факультета АлтГУ Наталья Сперанская. — Вообще липа практически не растет в естественной среде в нашем регионе, но она здесь хорошо себя чувствует, быстро прорастают семена. Ей не сложно было адаптироваться в нашем регионе, единственная проблема — здесь суховато для нее. Липа мезофильное растение: любит, чтобы было достаточно влаги, но не в избытке. Сейчас лип много по всему городу — и молодых, подсаженных, и старых укоренившихся, и все достаточно хорошо себя чувствуют».

Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета Высадка лип. Фото: архив Алтайского государственного университета

Отметим, что Алтайский государственный университет каждый год участвует в акциях по озеленению города Барнаула. Всего силами студентов и преподавателей вуза высажено более 200 деревьев на территории города.