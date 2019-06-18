АлтГУ вновь показал высокие результаты в престижных национальных и мировых рейтингах. Стали известны результаты престижных международных и российских рейтингов, в которых опорный Алтайский госуниверситет занял высокие позиции.

Выбирая университет, современные абитуриенты и их родители обращают особое внимание на позиции вуза в глобальной рейтинговой системе, поскольку высокие рейтинговые позиций открывают для будущих студентов перспективы построения успешной образовательной траектории, активной модели взаимодействия вуза, государства, бизнес-структур и общества.

Международные рейтинги

Алтайский государственный университет вошел в список лучших вузов планеты одного из самых авторитетных и признанных в мировом академическом сообществе рейтинга QS World University Rankings — 2019.

Всего в рейтинг смогли попасть 1000 лучших университетов мира, в том числе 27 российских вузов. Новичками в списке QS стали Алтайский государственный университет, Сибирский и Южно-Уральский федеральные университеты.

АГУ занял в рейтинге позицию 601−650 среди лучших вузов мира и вошел в топ-20 лучших вузов России.

«В России уже сложился пул университетов, которые на равных конкурируют с иностранными. 17 университетов из рейтинга входят в проект „5−100“, получающий особую поддержку. Но остальные 10 вузов — это совершенно новая когорта университетов международного класса», — прокомментировал результаты рейтинга в то время директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Борисович Соболев.

Важно отметить: опорный АГУ в рейтинге QS вошел и в топ-100 лучших вузов мира «моложе 50 лет». Из российских вузов, кроме Алтайского госуниверситета, в этот рейтинг попал только национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

АлтГУ вновь показал лучшие результаты рейтингов среди вузов Алтая архив АГУ

Первое место среди российских вузов

Настоящим прорывом стало то, что в 2019 году наш опорный АГУ стал лидером среди вузов России в престижном рейтинге THE Impact Rankings 2019 (рейтинг измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития). Мы заняли первое место среди российских вузов и 58 место среди всех вузов мира. Данный рейтинг учитывает доступность образовательных ресурсов университета для населения, проведение открытых лекций, летних школ, уровень развития системы ДПО. Так, в АГУ ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку более пяти тысяч человек и проводится более 20 летних школ. На сайте вуза размещено 1406 видеолекций, создан Открытый образовательный портал на платформе Moodle, который ориентирован на внешних пользователей: абитуриентов, иностранных студентов, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, научно-производственные объединения.

Национальные рейтинги

АГУ вновь занял 1 место в Национальном рейтинге ИА ИНТЕРФАКС среди вузов СФО, не входящих в проект «5−100». Согласно рейтингу, АГУ занял 39 позицию среди 327 вузов России. При этом среди вузов Сибирского федерального округа мы уступаем только участникам проекта «5−100» — НГУ, ТГУ и СФУ. Больше ни один вуз Алтайского края в ТОП-100 рейтинга не вошел.

Следует также отметить, что по направлению оценки Национального рейтинга «Бренд» АГУ лидирует среди 33 опорных университетов страны, занимая 28 место. Рейтинг «Бренд» является частным рейтингом «Национального рейтинга университетов». Основные параметры оценки здесь: медиаактивность, селекция элит (академической, госуправления, бизнеса), коммуникации университета с целевыми аудиториями, в том числе международными, восприятие исследований университета международным академическим сообществом, восприятие исследований университета русскоязычным академическим сообществом.

Еще один авторитетный национальный рейтинг «Топ-100 лучших вузов России» по версии рейтингового агентства RAEX. И здесь тоже заняли достойную позицию — АГУ на 50 строчке.

АлтГУ вновь показал лучшие результаты рейтингов среди вузов Алтая архив АГУ

Рейтинг эффективности ректоров РФ

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров попал в пятерку эффективных ректоров-новичков. Большое социологическое исследования проводил Центр изучения российской элиты ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» в коллаборации с исследовательским центром «Лаборатория Крыштановской» РАНХиГС. В рамках исследования авторами впервые представлен рейтинг эффективности ректоров, который основывался на комплексном использовании сразу трех критериев: показателях научной продуктивности, востребованности ректора государственными органами управления как эксперта, и динамики развития вуза за последние шесть лет (в 2012—2018 годах). Были подвергнуты анализу также следующие аспекты деятельности ректоров 274 университетов РФ: динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические характеристики, опыт работы ректоров, их научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и управления, взаимодействие с бизнесом и др. Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров вошел в лидеры в категории «Новички, совершившие быстрый рывок». Это свидетельствует о хорошей преемственности в стратегии реформирования опорного университета России, которая реализуется в последние годы, а также о его детальном понимании и реальной вовлеченности в процессы трансформации, происходящие в вузе.