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АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России в престижном мировом рейтинге

Лаборатория Scimago в партнерстве с Elsevier обнародовала очередной выпуск международного рейтинга вузов (SCImago Institutions Rankings 2019).

АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России.
АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России.
Фото: архив АлтГУ

Всего в рейтинге представлено 3471 университетов мира, в т.ч. 111 ведущих российских вуза.

В т.г. АлтГУ улучшил свое положение в рейтинге на 3 позиции к 2018 г. и занял среди вузов России 42 место.

Рейтинг построен на 12 критериях, оцениваемых в разрезе трех направлений:

  1. Критерии, оценивающие научно-исследовательскую работу — в эту группу входят одиннадцать критериев, суммарный весовой коэффициент которых составляет 50%. Источником информации для этой группы служит наукометрическая база данных Scopus.
  2. Критерии, оценивающие инновационную деятельность — в эту группу включены три критерия, суммарный весовой коэффициент которых — 30%. Источник информации — база данных PATSTAT.
  3. Критерии, оценивающие социальное воздействие — включены три веб-индикатора, суммарный весовой коэффициент — 20%. Источники информации — Google и Ahrefs.

Следует отметить, что по направлению оценки инновационной деятельности АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России, поделив 22 позицию с такими лидерами российской высшей школы как МГТУ им. Н. Э. Баумана и участник проекта «5−100» — Сибирский федеральный университет, уступив всего 1 позицию НИУ ТПУ.

АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России.
АлтГУ вошел в ТОП-25 инновационных университетов России.
Фото: архив АлтГУ
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