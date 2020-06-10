АлтГУ вошел в ТОП-600 лучших университетов планеты в самом престижном рейтинге вузов мира

9 июня был опубликован список лучших вузов планеты по версии одного из самых авторитетных и признанных в мировом академическом сообществе глобальных рейтингов QS World University Rankings 2021 .

Опорный Алтайский государственный университет занял в рейтинге позицию 571−580 среди лучших вузов мира и вошел в ТОП-20 ведущих вузов России. Всего в рейтинг смогли войти 1002 лучших университета мира, в том числе 28 российских университетов.

АлтГУ оказывается в мировом списке данного рейтинга уже в третий раз — впервые в 2011 году с позицией 700+, второй раз — в 2018 г. с позицией 601−650. Таким образом, в текущем году университет показал наилучшую «форму» за все годы. При этом необходимо отметить, что конкуренция в рейтинге с каждым годом возрастает: если в 2018 г. прошли пороговые требования рейтинга и были допущены к оценке 1233 университета, то в т.г. — уже 1604 университета.

Своим появлением в рейтинге АлтГУ обязан, в первую очередь, системной работе, которую он ведет в направлении развития международного сотрудничества и интернационализации своих образовательных программ. По количеству иностранных студентов АлтГУ входит в ТОП-400 вузов мира и занимает 367 строчку рейтинга. В университете реализуется 33 совместных образовательных программы с зарубежными вузами и обучается около 1,5 тыс. иностранных студентов.

Источник: АлтГУ

Вхождение в мировой список рейтинга QS объясняется также значительным ростом в последние годы научной продуктивности АлтГУ. За последние 5 лет ученые университета опубликовали 9 статей в ТОП-3 научных журналов планеты: 4 статьи — в журнале Nature, 3 — в Science, 2 — в Science Advances. Это существенно повысило международную цитируемость научных исследований университета и значительно увеличило узнаваемость вуза в академической среде. В результате, академическая репутация АлтГУ за период 2018—2020 увеличилась двукратно.

Стратегия развития Алтайского государственного университета как опорного вуза России и региона ориентирована на качественные изменения, и вхождение в рейтинг QS World University Rankings 2021 отражает существенный рост конкурентоспособности АлтГУ на мировом уровне.

Напомним, что в настоящее время АлтГУ представлен еще в 8-и глобальных рейтингах университетов, в том числе в THE Impact Rankings 2020 АлтГУ занимает 95 место в мире, в U-Multirank 2020 — 350 место в мире, в SCImago Institutions Rankings 2020 — 566 место в мире, в Round University Ranking (RUR) 2020 — 627 место в мире. В субрейтинге Nature Index Ranking 2020 — Nature & Science университет находится в ТОП-3 вузов России.

Возврат Алтайского госуниверситета в рейтинг QS World University Rankings отметили ведущие СМИ страны: ТАСС, «Российская газета», МИА «Россия сегодня» и другие.