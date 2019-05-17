АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России в национальном рейтинге образовательных организаций «Первая миссия»

Проектом «Лучшие образовательные программы инновационной России», созданным совместно с Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании», представлен рейтинг « Первая миссия ». В названии рейтинга отражен его главный фокус — на качество образования, ведь первая миссия каждого университета — это образовательная деятельность.

Опорный Алтайский государственный университет получил высочайшую экспертную оценку качества образовательных программ, расположившись в рейтинге на 6 позиции среди вузов России, на одном уровне с университетами проекта «5−100» — Санкт-петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПБПУ), Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ) и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ).

Проект основан на методике бенчмаркинга — поиске и выявлении лучших практик, а также проведении поэтапного ежегодного всероссийского Интернет-опроса стейкхолдеров: представителей академического (эксперты в области качества образования, ректоры вузов, руководители учебно-методических объединений (УМО), деканы (директора) факультетов (институтов), заведующие кафедрами, ведущие ученые и др.), профессионального (союзы, объединения, ассоциации работодателей и др.) и студенческого (Российский союз молодежи) сообществ. Ежегодно в реализации проекта принимают участие более 2000 экспертов в образовании, выбирающие лучшие по их мнению образовательные программы.

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России. Архив Алтайского государственного университета.

Кроме того, при подсчете результатов учитываются достижения:

средний балл ЕГЭ по укрупненной группе специальностей ( как престижность программы).

как престижность программы). международные/ всероссийские/ региональные студенческие олимпиады.

именные стипендии.

гранты , полученные студентами.

полученные студентами. федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования ( ФЭПО).

ФЭПО). федеральный интернет экзамен для выпускников бакалавриата ( ФИЭБ).

ФИЭБ). профессионально-общественные/ общественно-профессиональные/ общественные/ международные/ национальные аккредитации.

В 2018 году в рейтинги участвовало 1458 образовательных организаций и 23 167 образовательные программы.

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России. Архив Алтайского государственного университета.

Следует сказать, что в рамках реализации программы развития опорного вуза АлтГУ активно занимается обновлением своих образовательных программ. Так, в 2018 г. открыты 10 новых образовательных программ, синхронизированных с приоритетами социально-экономического развития Алтайского края:

«Медиакоммуникации» ( партнер — Издательский дом «Алтапресс»);

партнер — Издательский дом «Алтапресс»); «Антропология и этнология» ( партнер — Управление Алтайского края по культуре и архивному делу);

партнер — Управление Алтайского края по культуре и архивному делу); «Физические методы и информационные технологии в медицине» ( партнер — Краевой онкологический центр «Надежда»);

партнер — Краевой онкологический центр «Надежда»); «Физико-химическая биология и биотехнология» ( партнер — Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН),

партнер — Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН), «Информационные технологии в робототехнических системах» ( партнер — Краевое государственное бюджетное учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;

партнер — Краевое государственное бюджетное учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»; «Экспертиза рекламных и PR-продуктов» ( партнер — Издательский дом «Алтапресс»);

партнер — Издательский дом «Алтапресс»); «Мультимедийная журналистика» ( партнер — Издательский дом «Алтапресс»);

партнер — Издательский дом «Алтапресс»); «Кадастр недвижимости и кадастровых деятельности» ( партнер — Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края);

партнер — Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края); «Судебная и прокурорская деятельность» ( партнер — Адвокатская палата Алтайского края);

партнер — Адвокатская палата Алтайского края); «Фармация биофармпрепаратов» ( партнеры — ФГБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» и ЗАО «Алтайвитамины», Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН).

К приемной кампании 2019 года коллективом университета также разработан целый ряд новых интересных и очень актуальных программ подготовки, таких как:

«Информационная безопасность банковских и финансовых систем»,

«HR-аналитика и кадровая безопасность»,

«Юрист в сфере IT и цифрового права»,

«Юридическая психология»,

«Биохимия и биотехнология»,

«Физиология и нутрициология»,

«Радиофизические технологии в цифровой экономике»,

«Дизайн костюма и текстиля»,

«Мода и бизнес» и другие.

Профессионально-общественную аккредитацию в 2018 году в университете прошли пять образовательных программ.

АлтГУ также активно взаимодействует с вузами-партнерами в рамках Сетевого университета Шанхайской Организации Сотрудничества, где АлтГУ является головным (базовым) вузом УШОС по таким направлениям подготовки как «регионоведение», «экология», «экономика», «IT-технологии», «педагогика», и входит в число немногих университетов России, имеющих международную профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ по направлению «Государственное и муниципальное управление».