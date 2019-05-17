АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России в национальном рейтинге образовательных организаций «Первая миссия»

Опорный Алтайский государственный университет получил высочайшую экспертную оценку качества образовательных программ, расположившись в рейтинге на 6 позиции среди вузов России, на одном уровне с университетами проекта «5−100» — Санкт-петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПБПУ), Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ) и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ).
Проект основан на методике бенчмаркинга — поиске и выявлении лучших практик, а также проведении поэтапного ежегодного всероссийского Интернет-опроса стейкхолдеров: представителей академического (эксперты в области качества образования, ректоры вузов, руководители учебно-методических объединений (УМО), деканы (директора) факультетов (институтов), заведующие кафедрами, ведущие ученые и др.), профессионального (союзы, объединения, ассоциации работодателей и др.) и студенческого (Российский союз молодежи) сообществ. Ежегодно в реализации проекта принимают участие более 2000 экспертов в образовании, выбирающие лучшие по их мнению образовательные программы.
Кроме того, при подсчете результатов учитываются достижения:
- средний балл ЕГЭ по укрупненной группе специальностей (как престижность программы).
- международные/ всероссийские/ региональные студенческие олимпиады.
- именные стипендии.
- гранты, полученные студентами.
- федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО).
- федеральный интернет экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).
- профессионально-общественные/ общественно-профессиональные/ общественные/ международные/ национальные аккредитации.
В 2018 году в рейтинги участвовало 1458 образовательных организаций и 23 167 образовательные программы.
Следует сказать, что в рамках реализации программы развития опорного вуза АлтГУ активно занимается обновлением своих образовательных программ. Так, в 2018 г. открыты 10 новых образовательных программ, синхронизированных с приоритетами социально-экономического развития Алтайского края:
- «Медиакоммуникации» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
- «Антропология и этнология» (партнер — Управление Алтайского края по культуре и архивному делу);
- «Физические методы и информационные технологии в медицине» (партнер — Краевой онкологический центр «Надежда»);
- «Физико-химическая биология и биотехнология» (партнер — Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН),
- «Информационные технологии в робототехнических системах» (партнер — Краевое государственное бюджетное учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;
- «Экспертиза рекламных и PR-продуктов» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
- «Мультимедийная журналистика» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
- «Кадастр недвижимости и кадастровых деятельности» (партнер — Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края);
- «Судебная и прокурорская деятельность» (партнер — Адвокатская палата Алтайского края);
- «Фармация биофармпрепаратов» (партнеры — ФГБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» и ЗАО «Алтайвитамины», Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН).
К приемной кампании 2019 года коллективом университета также разработан целый ряд новых интересных и очень актуальных программ подготовки, таких как:
- «Информационная безопасность банковских и финансовых систем»,
- «HR-аналитика и кадровая безопасность»,
- «Юрист в сфере IT и цифрового права»,
- «Юридическая психология»,
- «Биохимия и биотехнология»,
- «Физиология и нутрициология»,
- «Радиофизические технологии в цифровой экономике»,
- «Дизайн костюма и текстиля»,
- «Мода и бизнес» и другие.
Профессионально-общественную аккредитацию в 2018 году в университете прошли пять образовательных программ.
АлтГУ также активно взаимодействует с вузами-партнерами в рамках Сетевого университета Шанхайской Организации Сотрудничества, где АлтГУ является головным (базовым) вузом УШОС по таким направлениям подготовки как «регионоведение», «экология», «экономика», «IT-технологии», «педагогика», и входит в число немногих университетов России, имеющих международную профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ по направлению «Государственное и муниципальное управление».
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