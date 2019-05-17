Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 мая 9°C
43

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России в национальном рейтинге образовательных организаций «Первая миссия»

Проектом «Лучшие образовательные программы инновационной России», созданным совместно с Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании», представлен рейтинг «Первая миссия». В названии рейтинга отражен его главный фокус — на качество образования, ведь первая миссия каждого университета — это образовательная деятельность.

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
Архив Алтайского государственного университета.

Опорный Алтайский государственный университет получил высочайшую экспертную оценку качества образовательных программ, расположившись в рейтинге на 6 позиции среди вузов России, на одном уровне с университетами проекта «5−100» — Санкт-петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПБПУ), Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ) и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ).

Проект основан на методике бенчмаркинга — поиске и выявлении лучших практик, а также проведении поэтапного ежегодного всероссийского Интернет-опроса стейкхолдеров: представителей академического (эксперты в области качества образования, ректоры вузов, руководители учебно-методических объединений (УМО), деканы (директора) факультетов (институтов), заведующие кафедрами, ведущие ученые и др.), профессионального (союзы, объединения, ассоциации работодателей и др.) и студенческого (Российский союз молодежи) сообществ. Ежегодно в реализации проекта принимают участие более 2000 экспертов в образовании, выбирающие лучшие по их мнению образовательные программы.

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
Архив Алтайского государственного университета.

Кроме того, при подсчете результатов учитываются достижения:

  • средний балл ЕГЭ по укрупненной группе специальностей (как престижность программы).
  • международные/ всероссийские/ региональные студенческие олимпиады.
  • именные стипендии.
  • гранты, полученные студентами.
  • федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО).
  • федеральный интернет экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).
  • профессионально-общественные/ общественно-профессиональные/ общественные/ международные/ национальные аккредитации.

В 2018 году в рейтинги участвовало 1458 образовательных организаций и 23 167 образовательные программы.

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России.
Архив Алтайского государственного университета.

Следует сказать, что в рамках реализации программы развития опорного вуза АлтГУ активно занимается обновлением своих образовательных программ. Так, в 2018 г. открыты 10 новых образовательных программ, синхронизированных с приоритетами социально-экономического развития Алтайского края:

  • «Медиакоммуникации» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
  • «Антропология и этнология» (партнер — Управление Алтайского края по культуре и архивному делу);
  • «Физические методы и информационные технологии в медицине» (партнер — Краевой онкологический центр «Надежда»);
  • «Физико-химическая биология и биотехнология» (партнер — Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН),
  • «Информационные технологии в робототехнических системах» (партнер — Краевое государственное бюджетное учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;
  • «Экспертиза рекламных и PR-продуктов» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
  • «Мультимедийная журналистика» (партнер — Издательский дом «Алтапресс»);
  • «Кадастр недвижимости и кадастровых деятельности» (партнер — Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края);
  • «Судебная и прокурорская деятельность» (партнер — Адвокатская палата Алтайского края);
  • «Фармация биофармпрепаратов» (партнеры — ФГБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» и ЗАО «Алтайвитамины», Институт физико-химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН).

К приемной кампании 2019 года коллективом университета также разработан целый ряд новых интересных и очень актуальных программ подготовки, таких как:

  • «Информационная безопасность банковских и финансовых систем»,
  • «HR-аналитика и кадровая безопасность»,
  • «Юрист в сфере IT и цифрового права»,
  • «Юридическая психология»,
  • «Биохимия и биотехнология»,
  • «Физиология и нутрициология»,
  • «Радиофизические технологии в цифровой экономике»,
  • «Дизайн костюма и текстиля»,
  • «Мода и бизнес» и другие.

Профессионально-общественную аккредитацию в 2018 году в университете прошли пять образовательных программ.

АлтГУ также активно взаимодействует с вузами-партнерами в рамках Сетевого университета Шанхайской Организации Сотрудничества, где АлтГУ является головным (базовым) вузом УШОС по таким направлениям подготовки как «регионоведение», «экология», «экономика», «IT-технологии», «педагогика», и входит в число немногих университетов России, имеющих международную профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Управление информации и медиакоммуникаций

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Ленина, 61, каб. 809.

Телефон: (3852) 291−221

E-mail: press@asu.ru, leww@rambler.ru

  • Новости компаний
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость