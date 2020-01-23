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АлтГУ впервые организует акцию «Профнавигатор» одновременно в Барнауле и Бийске

В воскресенье, 26 января, опорный Алтайский государственный университет проведет ежегодную профориентационную акцию для учеников 8 — 11 классов, в рамках которой профессиональные рекомендации получат и родители школьников.

АлтГУ организует акцию «Профнавигатор».
АлтГУ организует акцию «Профнавигатор».
Опорный Алтайский государственный университет.

В 2020 году «Профнавигатор» впервые организуется сразу на двух площадках опорного вуза Алтайского края — в корпусе «Д» университета в Барнауле и на базе филиала АлтГУ в городе Бийске.

В краевой столице акция будет проходить в десяти аудиториях корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Она будет разделена на несколько этапов, первым из которых станет мини-тренинг mind-fitness.

Ольга Любимова,
декан факультета психологии и педагогики АлтГУ:

Майнд-фитнес — это новая образовательная технология, которая предусматривает проведение со школьниками различных упражнений по развитию индивидуальных когнитивных навыков, таких, как память, концентрация внимания, гибкости мышления, то есть упражнений по оптимизации работы мозга. В современном мире имеет большое значение не только хорошая физическая форма, но и умственное развитие, поэтому, организуя профориентационное тестирование, для получения более точного результата мы и приняли решение организовать предварительный мини-тренинг, чтобы в ходе самого тестирования дети чувствовали себя более раскованно и более точно, не стереотипно отвечали на вопросы теста.

Помимо профтестирования школьников, подготовленного специалистами факультета психологии и педагогики АлтГУ, в рамках акции для родителей будет организовано обсуждение актуальной темы «Секреты построения образовательной траектории или как стать продюсером образования своего ребенка». Тему представят Ольга Любимова и начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ Елена Терещенко.

В завершение акции каждый ее участник-школьник получит персональный ответ по выстраиванию дальнейшей образовательной траектории и профессиональному самоопределению.

Напомним, что акция «Профнавигатор», организуемая один раз в год, нацелена помочь будущим абитуриентам в выборе направления дальнейшего обучения и определении набора предметов для сдачи ЕГЭ. Еще одна задача мероприятия — познакомить школьников с возможностями и перспективами обучения в Алтайском госуниверситете.

Регистрация на мероприятие, которое будет проходить 26 января с 11.00 в Барнауле в корпусе «Д» АлтГУ (ул. Димитрова, 66) и филиале АлтГУ в г. Бийск (ул. Социалистическая, 23/1), осуществляется на сайте «Абитуриент АлтГУ».

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