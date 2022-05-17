18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Аналог советской пионерии хотят создать в России

В России хотят возродить пионерию, пишет РБК. Власти планируют создать новое движение детей и молодежи. Пока идет обсуждение вопроса, и официально о его решении может стать известно 19 мая. Ожидается, что в этот день в Госдуму внесут соответствующий законопроект.

Пионеры, пионерия.
Пионеры, пионерия.
СС0

В обсуждении инициативы участвуют Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. А вот учредителем движения могут назначить Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения.

Как одного из основных кандидатов на пост лидера, рассматривают замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова, сообщил изданию собеседник. Он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был главой команды КВН «Четыре татарина».

Ранее «Московский Комсомолец» заявил, что в России готовятся создать аналог пионерии. При этом один из источников уточнил, что называть новую организацию аналогом неверно, поскольку состоять в структуре не будет обязательным для всех ребят.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость