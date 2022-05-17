Аналог советской пионерии хотят возродить в России

В России хотят возродить пионерию, пишет РБК . Власти планируют создать новое движение детей и молодежи. Пока идет обсуждение вопроса, и официально о его решении может стать известно 19 мая. Ожидается, что в этот день в Госдуму внесут соответствующий законопроект.

В обсуждении инициативы участвуют Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. А вот учредителем движения могут назначить Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения.

Как одного из основных кандидатов на пост лидера, рассматривают замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова, сообщил изданию собеседник. Он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был главой команды КВН «Четыре татарина».

Ранее «Московский Комсомолец» заявил, что в России готовятся создать аналог пионерии. При этом один из источников уточнил, что называть новую организацию аналогом неверно, поскольку состоять в структуре не будет обязательным для всех ребят.