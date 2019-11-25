Английский для начинающих

Занимаясь систематически и, следуя определенным правилам, уже скоро вы увидите результат.
Полезные рекомендации по изучению английского с нуля
- Расширение словарного запаса
Согласитесь, но без знания слов разговаривать на английском не получится.
Однако, заучивать все слова подряд, совершенно не нужно. Начните с самых простых слов и фраз, которые вы употребляете чаще всего.
Также обратите внимание на глаголы. На их основе строится большинство предложений.
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- Просмотр видеоуроков
Сегодня совсем не обязательно искать хороших репетиторов и платить за уроки огромные суммы.
В интернете существует большое количество видеоуроков. Просматривая запись, вы изучаете лексику и произношение, не выходя из зоны комфорта.
- Учить произношение слов по аудиоурокам
Некоторые слова в английском языке читаются совсем не так как пишутся. Уточнить произношение помогут аудиоуроки.
Эффективная методика заставляет работать сразу оба полушария головного мозга. Благодаря этому, полученная информация запоминается и усваивается буквально на лету.
Обязательно повторяйте слова за диктором, чтобы привыкнуть к их правильному звучанию.
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- Изучение грамматики
Если представить речь в виде бус, то грамматика станет той нитью, на которой держатся бусины. Без нее невозможно свободно изложить свои мысли и собеседник вас просто не поймет.
Грамматические правила только на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле, достаточно их просто понять и выучить. Для этого стоит воспользоваться хорошим учебником или видеоуроками.
- Повторение пройденного материала
Не зря в школе учителя начинают каждый урок с повторения пройденного. Так проходит закрепление материала.
Иностранные слова имеют свойство быстро забываться. Поэтому нужно систематически вспоминать их и проговаривать вслух.
Подведем итоги
Хочется добавить, что кроме обязательного изучения грамматики и прослушивания уроков онлайн, очень полезно постоянно разговаривать на английском.
В интернете есть множество сайтов, где регистрируется много желающих закрепить знания на иностранном языке. Вам остается лишь найти друга по интересам.
Также поможет закрепить начальную базу знаний просмотр книг и передач на английском.
Помните, что только систематические занятия приведут к скорому результату.
Желаем вам терпения и упорства в достижении к поставленной цели!