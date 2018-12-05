Ансамбль «Руснари» приглашает на юбилейный концерт, посвященный 30-летию коллектива

Ансамбль «Руснари» — один из ведущих музыкальных коллективов Алтайского края был создан в 1988 году на кафедре народных инструментов и оркестрового дирижирования Алтайского государственного института культуры. Ансамль, представляющий русский камерно-инструментальный жанр, лауреат и дипломант международных, всероссийских и региональных конкурсов, Лауреат Демидовской премии за 2002 год в номинации «Музыка и исполнительское искусство».

Репертуар квартета по своему содержанию и объему уникален. Это русские фольклорные образцы и церковная музыка, русская и зарубежная классика, транскрипции популярных мелодий мира, а также оригинальные произведения, основанные на музыкальном материале Сибири и Алтая.

Важную роль в деле развития коллектива сыграло сотрудничество с известными музыкантами: заслуженными деятелями искусств РФ Ю.Н. Шишаковым, В.Д. Биберганом, Н. А. Корниенко и В.Г. Пешняком; лауреатом Всероссийского конкурса композиторов Е.К. Крючковым; народными артистами РФ В. П. Гусевым, П.И. Приходько; заслуженными артистами РФ Е.И.Борисовым, Е.Ч. Ялбаковой, В. Литвиной, Ю.А. Кашиным, О.А. Гавриш, В.З. Семенчиным. Концертные программы, организованные совместно с муниципальным камерным хором под руководством заслуженного работника культуры А.Б. Тарнецкого, стали яркой страницей творчества в деятельности двух коллективов. Ансамбль пользуется заслуженной популярностью и во многом способствует обогащению музыкальной культуры города Барнаула и Алтайского края. За 30 лет коллектив дал свыше 600 концертов. С 1994 года ансамбль постоянно гастролирует за рубежом (Германия, Голландия, Австрия). Коллектив выступал с совместными программами с хорами г. Бремена, Лилиенталя, Грасберга (Германия), Штаадтсканала (Голландия). При участии фирм «Gema», «Pallas» (Германия) выпущен компакт-диск «Великолепная семерка», всего «Руснари» записали 7 компакт-дисков.

Ансамбль «Руснари» и оркестр «Сибирь».

С первых дней существования и до 2006 года коллектив возглавлял музыкант, исполнитель, аранжировщик, композитор Юрий Крамарь. Современный состав ансамбля — Ксения Кутузова (домра малая, домра альт), Владимир Шейн (баян), Максим Бедненко (бас балалайка), художественный руководитель — Нина Крючкова (домра малая) всю свою жизнь отдают музыке.

10 декабря 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится юбилейный концерт ансамбля «Руснари».

Зрители услышат произведения Г. Свиридова, Й. Штрауса, К. Караева, А. Цыганкова и др. в исполнении заслуженного квартета. В концерте примут участие Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого, художественный руководитель Рафаэль Голямов; Мужской вокальный ансамбль государственной филармонии Алтайского края, художественный руководитель Александр Афанасьев; Заслуженная артистка РФ Ольга Гавриш, известные и начинающие музыканты: Евгений Балакин, Евгений Галкин, Эдуард Лейкам, Анна Галкина, Елена Васильева, Полина Кобежикова.

Ведущая — Вера Климанова. Режиссер концерта — Татьяна Костина.

Начало концерта 10 декабря 2018 г. в 18.00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66.

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