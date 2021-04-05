3 апреля Алтайский филиал Президентской академии провел день открытых дверей в онлайн-режиме

В виртуальной студии заведующие кафедрами ответили на самые актуальные вопросы о поступлении в академию, рассказали о нововведениях в образовательных программах, специальных возможностях для абитуриентов.

Открыли онлайн-знакомство с филиалом декан юридического факультета Татьяна Полещенкова и заведующая кафедрой психологии и социологии управления Наталья Проказина.

О чем говорили?

Об особенностях получения юридического образования, поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС рассказала Татьяна Полещенкова.

Направление «юриспруденция» в филиале включает в себя три уровня: бакалавриат, магистратуру, а также с нового учебного года академия открывает набор на специалитет по программе «Судебная и прокурорская деятельность».

Еще одним из важнейших нововведений стала возможность заочного получения высшего образования по направлению «юриспруденция» на базе среднего специального образования по юридическому профилю. Так что теперь ждем и выпускников ссузов на заочное обучение, развиваться в юридической профессии!

Познать мир эмоций и чувств, научиться реализовывать свой потенциал и помогать в этом окружающим — сейчас эти компетенции как никогда актуальны. В условиях стремительно меняющегося мира среди работодателей возрастает запрос на профессиональных психологов. Самое главное — этому можно научиться!

Тонкости поступления и обучения на направлении «психология» обсудили в студии с Натальей Проказиной.

«Психология» в академии — это два уровня профессиональной психологической подготовки: бакалавриат и магистратура. Наталья Проказина отметила большую практико-ориентированность образовательных программ и наличие мощной академической поддержки. Этим вуз действительно может гордиться. К примеру, научным консультантом магистерской программы у психологов филиала является Александр Асмолов, классик современной психологии, директор Школы антропологии будущего Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

Сочетание теории и практики готово к приему будущих студентов!

Во второй части виртуального дня открытых дверей выступили заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Наталья Гончарова и заведующая кафедрой экономики и финансов Наталья Торгашова.

Государственная служба — одна из самых стабильных профессиональных сфер. Выпускники направления «государственное и муниципальное управление» обладают комплексными компетенциями. Будущие специалисты реализуются не только в государственных органах, но и в коммерческих структурах.

Наталья Гончарова подробно рассказала о бакалавриате и магистратуре по направлению. Отметим, новшества есть и в образовательных программах управленцев: академия открыла новую магистерскую программу «современная урбанистика».

Подробнее про экономический блок образования в Алтайском филиале РАНХиГС рассказала Наталья Торгашова.

Современная среда бросает много вызовов, и негативные последствия влияют на экономический сектор, в частности на бизнес. Экономическое образование позволяет понимать происходящее изнутри, решать проблемные задачи и рационально управлять процессами. Дорогие абитуриенты, этому вас обязательно научат экономисты филиала.

Направление «экономика» в академии — это бакалавриат и магистратура. Отдельно хотелось бы выделить новую магистерскую программу «экономика здравоохранения».

День открытых дверей в онлайн-режиме. Алтайский филиал РАНХиГС.

Вопрос — ответ

Вопросы зрителей были самые различные. Традиционно это актуальные цифры приемной кампании (проходные баллы, бюджетные места и другое). Интересовались зрители и востребованностью профессий на рынке труда, а также тем, могут ли проблемы со здоровьем послужить ограничением для получения юридической профессии, как выстроена образовательная программа специалитета.

Затронули вопросы пандемии и организацию работы и обучения в академии в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Представители РАНХиГС объяснили, как проходили занятия, защиты дипломов, государственные экзамены и практики в дистанционном формате.

Заведующие кафедрами подробно рассказали и о работе структур, которые осуществляют всестороннее сопровождение студентов и выпускников Алтайского филиала РАНХиГС, — Центре карьеры и Психологическом центре.

Не менее важными моментами стали вопросы сотрудничества с органами власти, коммерческими структурами, представителями бизнеса относительно практик и стажировок студентов, трудоустройства выпускников.

Обсудили и специальные возможности для абитуриентов, в частности участие в профориентационном проекте «Школа больших возможностей».

Интересовали зрителей эфира вопросы перевода из других вузов, организация работы с абитуриентами, студентами, переводы с платного обучения на бюджет, стипендии и другие виды поощрений обучающихся.

Встреча со студентами

Завершили виртуальный день открытых дверей самые яркие, креативные и талантливые люди академии — активисты Студенческого совета.

Жизнь студента Президентской академии невероятно насыщенная.

Каждый в стенах вузах может найти себе дело по душе. Ребята рассказали о видах студенческой активности в филиале, поделились впечатлениями об учебе в вузе, рассказали о возможностях, которые открываются для тех, кто хочет брать от студенчества максимум: студенческих студиях, кружках, спортивных секциях, волонтерской деятельности, студенческих отрядах, всероссийских и международных форумах РАНХиГС.

Обо всем подробнее смотрите в видео.