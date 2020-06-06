«Арбуз» поспеет в июле: алтайский депутат проверила готовность новых школ и детсадов в Барнауле

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова рассказала в своем Instagram об инспекции школ и детсадов в Барнауле.

Кувшинова отметила, что Алтайский край участвует в 11 национальных проектах, в том числе и в проекте «Образование».

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, важно продолжать работать по запланированным проектам», — подчеркнула она.

В связи с этим депутат накануне посетила объекты образования, а также оценила этапы строительства и готовность сооружений.

Кувшинова посетила среднюю школу № 136 по улице Взлетная, 85 — строительство проходит в рамках нацпроекта. Школа примет 550 учеников, она оборудована и для обучения детей с ОВЗ, с комфортабельными классами и несколькими спортивными площадками. Строительство объекта начали в 2018 году, уже есть разрешение на ввод в эксплуатацию.

Средняя школа по улице Шумакова, 78 — также проектной мощностью на 550 мест. Здесь предусмотрен бассейн, спортивное ядро и зона отдыха. Сдачу планируют до конца 2020 года.

Детский сад-ясли в квартале 2023 — расчитан на 330 мест (160 ясельных). Строительство проходило в рамках проекта «Демография». Объект уже сдан в эксплуатацию, есть лицензия на образовательную деятельность. Сейчас там работает несколько дежурных групп.

Детский сад-ясли в квартале 2006а — расчитан на 270 детей (80 ясельных). На данный момент готовность объекта — 85%. Завершение планируют к началу июля, в сентябре детсад примет детей.

«Объекты на завершающих этапах, однако, как отметили представители заказчика и подрядчика, в процессе строительства они столкнулись с рядом сложностей, связанными с задержками в сроках поставок стройматериалов и некоторого оборудования всвязи с пандемией", — отметила Кувшинова.

Вместе с тем, как заверила депутат, все работы будут завершены до сентября, а в случае со школой на Шумакова — до конца 2020 года.

Проект детского сада «Арбуз-карапуз». «Барнаулгражданпроект»

Кувшинова подчеркнула, что ввод объектов особенно важен всвязи с застроенностью жилых микрорайонов, в которых они расположены.

Напомним, про новый детский сад «Арбуз-карапуз» — в квартале 2006а — заговорили еще в 2014 году.

«В 2015, когда будет сдаваться последний жилой дом в квартале «Янтарный», детсад распахнет свои двери для ребят», — говорили тогда.

В итоге возник ряд неожиданных сложностей, в том числе и с первым застройщиком из Новосибирска. Сейчас объектом занимается крупная алтайская строительная компания.