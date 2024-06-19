19 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Барнаульская выпускница сдала три ЕГЭ на максимальные баллы

Лелея Мельникова из барнаульской школы №53 набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Это первый такой результат в Алтайском крае, сообщает Виктор Томенко.

Лелея сдала русский язык, математику и физику на 100 баллов. Лелея стремилась к высоким оценкам, но, говорит, что все равно не ожидала, что получится заработать 100 баллов сразу по трем предметам.

Со специальностью стобалльница пока не определилась, но, перед Лелеей будет открыто много дорог.

В крае есть еще одна стобалльница — Лидия Хабарова, ученица педагогического лицея. Школьница сдала на 100 баллов русский и литературу.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ и школьную программу хотят синхронизировать в 2025 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость