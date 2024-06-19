Барнаульская выпускница сдала три ЕГЭ на максимальные баллы

Лелея Мельникова из барнаульской школы №53 набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Это первый такой результат в Алтайском крае, сообщает Виктор Томенко.

Лелея сдала русский язык, математику и физику на 100 баллов. Лелея стремилась к высоким оценкам, но, говорит, что все равно не ожидала, что получится заработать 100 баллов сразу по трем предметам.

Со специальностью стобалльница пока не определилась, но, перед Лелеей будет открыто много дорог.

В крае есть еще одна стобалльница — Лидия Хабарова, ученица педагогического лицея. Школьница сдала на 100 баллов русский и литературу.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ и школьную программу хотят синхронизировать в 2025 году.

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