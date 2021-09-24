Барнаульские отличники получили деньги от мэра

В Барнауле наградили талантливых школьников. Глава комитета по образованию Андрей Муль вручил отличникам именные денежные выплаты главы города, передает пресс-служба мэрии.

Награды получили 40 отличников, которые отличились своими исследовательскими работами, высокими результатами в олимпиадах, спорте и других областях.

Больше всего победителей представили гимназию № 42 (шесть человек), за ней по количеству награжденных следуют гимназия № 69 (пять учащихся) и гимназия № 40 (четыре человека).

«Сегодня здесь собрались одни из самых талантливых и целеустремленных учащихся! Я горжусь тем, что в наших школах обучаются такие дети. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, побеждать и, самое главное, крепкого здоровья», — поздравил школьников Муль.

Стипендиатам пожелали новых научных свершений и побед.

Вручение свидетельств прошло с соблюдением профилактических мероприятий в сложившейся эпидемиологической обстановке, подчеркнули в администарции.

Размер выплаты — 13 200 рублей. Такая форма поддержки талантливой и одаренной молодежи реализуется с 1992 года.