Барнаульские родители все чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка

Объявлен набор детей с 1 по 9 классы на 2024–2025 учебный год.

Фокус заключается в том, что частная школа может дать ребенку больше, чем стандартное образование. Углубленное изучение необходимых дисциплин. Современные предметы, которых нет в обычной школе. Закрепление знаний с помощью передовых технологий. Отсутствие домашних заданий. Сильная подготовка к академическим экзаменам и профориентация с раннего возраста. Комфортное обучение в мини-группах, а не в переполненных классах. Ниже вы узнаете подробнее об особенностях частного образования.

Яркий пример — TOP IT SCHOOL (ТОП ИТ СКУЛ). Это современная частная школа. Ее программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Объявлен набор детей на 2024–2025 учебный год в:

Информационные технологии

TOP IT SCHOOL дает возможность детям попробовать себя в IT-направлениях. Они учатся программировать, создавать мобильные приложения, моделировать 3D-объекты, разрабатывать игры, конструировать роботов, делать сайты, создавать дизайн, проводить фото- и видеосъемку. Ребята делают индивидуальные и совместные проекты под руководством педагогов с опытом в IT.

Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывают возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Практический английский

Здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. И это еще не всё! Не выезжая из города, дети TOP IT SCHOOL имеют возможность общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится «Академия ТОП». Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.

«Академия ТОП Барнаул». Фото предоставлено Филиалом «Академия ТОП Барнаул».

Развитие soft skills

Кроме основных предметов, дети развивают soft skills, или «мягкие навыки». Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Всё это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.

Процесс обучения в частной школе

Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашнюю работу ученикам делать не нужно, поскольку они всё успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов.

Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. Здесь предусмотрено сбалансированное трехразовое питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

Комфортные условия без буллинга

TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.

«Академия ТОП Барнаул». Фото предоставлено Филиалом «Академия ТОП Барнаул».

Как попасть в частную школу

Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование.

Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP IT SCHOOL, 15 июня в 11:00 состоится День открытых дверей. На мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию о программе и условиях поступления. Количество мест на 2024–2025 учебный год ограничено.

«Академия ТОП Барнаул». Фото предоставлено Филиалом «Академия ТОП Барнаул».

АНО ДПО Филиал «Академия ТОП Барнаул»

Адрес: улица Кирова, 51а;

Телефон: +7 (3852) 72-14-10;

Сайт: topitschool.ru.

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