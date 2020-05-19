Барнаульские школьники сами заработали на реконструкцию своего стадиона

Стадион одной из барнаульских школ обустроят на средства гранта конкурса «Молодежный бюджет», выигранного учениками, сообщает мэрия Барнаула.

Стадион реконструируют на территории школы № 31. Конкурс на грант стартовал в ноябре 2019 года — с целью повысить финансовую и бюджетную грамотность, а также поддержать гражданскую активность учащихся с 9 по 11 класс.

«Обязательным условием участия в конкурсе является привлечение старшеклассников к выдвижению и определению приоритетного школьного проекта. Активисты молодежного движения школы № 31 решили реализовать собственные проекты по благоустройству», — рассказали в мэрии.

Вначале среди старшеклассников прошли собрания, на которых предлагали идеи. В итоге отобрали 12 вариантов.

В дальнейшем из них выбрали пять самых реальных с точки зрения возможности воплощения.

Далее делегаты от школ провели агитацию и презентовали свои проекты перед жюри. В итоге победителем стал проект «Улучшим стадион вместе».

«После обустройства школьной площадки на стадионе появятся уличные тренажеры верхней тяги, тренажер жима от груди, шаговый тренажер, лыжи двойные, маятник, скамья. Помимо этого, появятся футбольные ворота в комплекте с сеткой, а также баскетбольный щит», — заверили в мэрии.

Максимальный размер гранта на поддержку одного школьного проекта — 350 тыс. рублей.