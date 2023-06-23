Барнаульским выпускникам начали вручать аттестаты об окончании школы

Торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х классов стартовали в Барнауле 23 июня и продлятся до 30 числа, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Документы об окончании школы получат 3 572 выпускника.

Наиболее проявившие себя в учебе ребята получат аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Большинство школ проведут торжества сегодня, 23 июня.

Однако 13 образовательных учреждений перенесли дату на 26-30 июня из-за большого количества выпускников и переноса празднования в зрительные залы театров и дворцов культуры.

По традиции в школах будут соблюдать меры санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

Ранее дочь скандально известной балерины позвала на выпускной бал мачеху.