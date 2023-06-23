Барнаульским выпускникам начали вручать аттестаты об окончании школы

Документы об окончании школы получат 3 572 выпускника.
Наиболее проявившие себя в учебе ребята получат аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».
Большинство школ проведут торжества сегодня, 23 июня.
Однако 13 образовательных учреждений перенесли дату на 26-30 июня из-за большого количества выпускников и переноса празднования в зрительные залы театров и дворцов культуры.
По традиции в школах будут соблюдать меры санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.
Ранее дочь скандально известной балерины позвала на выпускной бал мачеху.