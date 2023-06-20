20 июня
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Образование

Три выпускника из Барнаула получили 100 баллов на ЕГЭ по истории

Трое барнаульских школьников получили максимальный балл за единый государственный экзамен по истории, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru

Стобалльниками стали выпускники гимназии №69 - Анна Воронцова и Владислав Вялков, а также учащийся из гимназии №42 - Семен Кондров.

Всего среди барнаульских школьников 28 человек показали 29 высоких результатов.

Один из выпускников Барнаула стал мультибалльником - Владимир Русалеев из лицея №112 получил по 100 баллов за русский язык и профильную математику.

По физике в этом году стобалльных работ не оказалось, но выпускникам из лицея №129, гимназии №80, лицея №101, школы №118 и лицея №124 удалось получить более 90 баллов.

Ранее Минпросвещения огласило предварительные результаты ЕГЭ.

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