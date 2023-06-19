19 июня
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Образование

Двое мультибалльников по результатам ЕГЭ появились в Алтайском крае

Результаты прошедшего единого государственного экзамена показали не только выпускников-стобалльников, но и мультибалльников Алтайского края, сообщает региональное минобрнауки.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Мультибалльниками называют выпускников, которые получили высшую оценку сразу по нескольким предметам.

На сегодняшний день в Алтайском крае таких учеников двое. Это Владимир Русалеев из барнаульского лицея №112 и Кирилл Кузнецов из тюменцевской средней школы.

Владимир получил 100 баллов по русскому языку и профильной математике. Кирилл - по русскому и географии.

Оба выпускника делятся, что на подготовку уходило все свободное время.

Также будущие студенты убеждены, что внимательно слушать на уроках нужно в любом классе, а не только в выпускном. Именно хорошая учеба на протяжении всех лет школы помогла им блестяще сдать экзамены.

Ребята не планируют уезжать далеко от малой родины и собираются поступать в местные или сибирские университеты.

Ранее стало известно, что в Барнауле 25 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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