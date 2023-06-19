Минпросвещения огласило предварительные результаты ЕГЭ

В Министерстве просвещения РФ рассказали, как школьники сдали единый госэкзамен в 2023 году, пишет РБК.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.

В 2023 году экзамен сдавали около 630 тыс. выпускников. Среди них чуть более 6 тыс. человек набрали 100 баллов по одному предмету.

Два предмета на максимум сдали 266 человек, а один школьник смог получить высший балл за три предмета.

За различные нарушения с экзаменов удалили 618 человек. Из них 316 выпускников пользовались шпаргалками, 207 — списывали с телефона, 95 — совершали иные ошибки.

Лучше всего школьники написали русский язык, средний тестовый балл составил 66,43. Далее — литература (63,97) и история (56,37).

Самым трудным оказался экзамен по географии. Средний балл составил всего 54,6.

Ранее двое мультибалльников по результатам ЕГЭ появились в Алтайском крае. Подростки получили высшую оценку сразу по нескольким предметам.