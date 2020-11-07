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Образование

Барнаульский школьник выиграл миллион в «Большой перемене»

Барнаульский школьник Александр Кустов стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он получил 1 миллион рублей, сообщили в Instagram министерства образования и науки Алтайского края.

Александр Кустов.
Александр Кустов.
@educaltai

В конкурсе «Большая перемена» Алтайский представляли шестеро школьников.

Александр Кустов, 11-классник барнаульской гимназии№ 45, начинал с проекта по атомным электростанциям. Затем, в полуфинале, он работал в команде по дистанционному обучению. А в финале в составе команды решал кейсы по урбанистике. ⠀

Александр Кустов вошел в число победителей и получил 1 млн рублей на высшее образование.

Финал конкурса проходил в «Артеке» с 31 октября по 5 ноября. Победителями стали 300 11-классников (все получат по 1 млн рублей на образование) и 300 9−10-классников (по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов), рассказала «Российская газета».

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