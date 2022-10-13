Барнаульскую архитектурную компанию наградили по итогам международного конкурса

Организатор смотра-конкурса — Союз общественных объединений «Международная Ассоциация Союзов Архитекторов». Смотры-конкурсы проводятся в период заседаний Координационного Совета МАСА с подведением итогов голосования в один тур. В состав жюри вошли ведущие архитекторы, представители Союзов архитекторов стран-членов МАСА.

«Наш проект учебного корпуса Алтайского филиала РАНХиГС был размещен на основных Российских федеральных сайтах по архитектуре. Мне предложили участвовать от России в этом международном конкурсе. Между собой конкурировали несколько серьезных проектов из разных стран.

По итогам конкурса мы получили Диплом первой степени. До Гран-при нам не хватило буквально пару баллов, но Диплом I степени тоже является очень высокой наградой. Подобные достижения важны не только для нашей команды, но и для всего Алтайского края.

Конечно, это наша общая радость, включая заказчика, который рискнул и сделал всё для воплощения проекта мечты в жизнь», — комментирует Александр Деринг, российский архитектор.