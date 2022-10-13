13 октября
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Образование

Барнаульскую архитектурную компанию наградили по итогам международного конкурса

С 28 по 30 сентября в Москве подводили итоги XXX Международного смотра-конкурса МАСА на лучшую проектную и реализованную работу (постройку). Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика» и весь её коллектив награждены Дипломом I степени в номинации «Градостроительные комплексы и ансамбли» за новый учебный корпус Алтайского филиала РАНХиГС.

Учебный корпус.
Учебный корпус.
Алтайский филиал РАНХиГС

Организатор смотра-конкурса — Союз общественных объединений «Международная Ассоциация Союзов Архитекторов». Смотры-конкурсы проводятся в период заседаний Координационного Совета МАСА с подведением итогов голосования в один тур. В состав жюри вошли ведущие архитекторы, представители Союзов архитекторов стран-членов МАСА.

«Наш проект учебного корпуса Алтайского филиала РАНХиГС был размещен на основных Российских федеральных сайтах по архитектуре. Мне предложили участвовать от России в этом международном конкурсе. Между собой конкурировали несколько серьезных проектов из разных стран.

По итогам конкурса мы получили Диплом первой степени. До Гран-при нам не хватило буквально пару баллов, но Диплом I степени тоже является очень высокой наградой. Подобные достижения важны не только для нашей команды, но и для всего Алтайского края.

Конечно, это наша общая радость, включая заказчика, который рискнул и сделал всё для воплощения проекта мечты в жизнь», — комментирует Александр Деринг, российский архитектор.

Напомним, ранее Александр Деринг уже получил две знаковые награды с проектом учебного корпуса Алтайского филиала РАНХиГС — Гран-при и Золотой знак в номинации «Объекты социального и культурного наследия».

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