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Образование

Престижную барнаульскую гимназию возглавил молодой информатик

31-летний Иван Гребенкин, учитель информатики и ИКТ стал директором гимназии № 42 Барнаула.

Иван Гребенкин.
Иван Гребенкин.
educaltai.ru

Генриетта Татарникова, которая проработала в гимназии более 33 лет, из которых 11 в качестве директора, покинула должность руководителя 1 апреля, пишет «Толк».

Она ушла по состоянию здоровья, но не спонтанно.

«Три года назад кардиологи рекомендовали сменить работу. Я понимала, что с каждым днем сердце все больше и больше дает сбой. И пригласила персонально Ивана Алексеевича в нашу школу под эту должность», — объяснила журналистам Татарникова.

Сам Гребенкин считает, что быть директором — это ответственная работа, к которой не подготовят даже три года работы.

«При Генриетте Викторовне было спокойно. Да, ты член команды, ты принимаешь решения, но ответственность лежит на руководителе. Сейчас нельзя переложить ответственность на сильные женские плечи, вся ответственность на мне», — рассказал он.

Иван Гребенкин стал победителем конкурса «Учитель года Алтая-2018», когда работал учителем информатики в гимназии № 74 и занимал должность замдиректора по учебной работе.

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