Барнаульцев смутили баннеры про опорный вуз на корпусах АлтГУ

В пресс-службе АлтГУ объяснили: изначально не было четких указаний, опорным вузом страны или региона будет являться университет. Противоречия в этом нет, заявили в учебном заведении. Сейчас принято считать, что опорный вуз ориентирован прежде всего на регион.

В апреле 2017 года Минобразования России присвоило Алтайскому государственному университету статус опорного вуза. Это значит, что учебное заведение должно обеспечивать местный рынок труда высококвалифицированными специалистами, решать актуальные задачи региональной экономики и реализовывать совместно с регионом и его предприятиями образовательные и инновационные проекты.