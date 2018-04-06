Барнаульцев смутили баннеры про опорный вуз на корпусах АлтГУ

На корпусах АлтГУ, стоящих на ул. Димитрова и проспекте Ленина, повесили баннеры с надписями "Опорный вуз России" и "Опорный вуз Алтайского края". Об этом altapress.ru рассказали читатели. Люди задались вопросом: что из этого соответствует действительности?
В пресс-службе АлтГУ объяснили: изначально не было четких указаний, опорным вузом страны или региона будет являться университет. Противоречия в этом нет, заявили в учебном заведении. Сейчас принято считать, что опорный вуз ориентирован прежде всего на регион.
В апреле 2017 года Минобразования России присвоило Алтайскому государственному университету статус опорного вуза. Это значит, что учебное заведение должно обеспечивать местный рынок труда высококвалифицированными специалистами, решать актуальные задачи региональной экономики и реализовывать совместно с регионом и его предприятиями образовательные и инновационные проекты.
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