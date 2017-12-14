Из алтайского медуниверситета хотят сделать опорный вуз

Президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет выступил с предложением сделать из Алтайского государственного медицинского университета опорный вуз. Об этом он заявил на встрече с губернатором Александром Карлиным, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам Шойхета, у алтайского медицинского университета есть все шансы стать вторым опорным вузом Сибири, после томского медуниверситета.
Яков Шойхет,
президент Медицинской палаты Алтайского края:
— Ваше участие, оснащение вуза симуляционными классами, улучшение клинической базы позволило алтайскому вузу выйти на четвертое место в списке 48 вузов страны по уровню материальной, технологической обеспеченности. За три года объем бюджета Алтайского медуниверситета превысил три миллиарда рублей. Количество студентов у нас увеличилось до шести тысяч. Эти факты позволят вузу в ближайшее время претендовать на статус опорного, что позволит учреждению улучшить свое оснащение.
Яков Шойхет также рассказал, что в Министерство образование страны уже направили обоснование для образование опорного вуза и попросили губернатора помочь со строительством нового общежития.
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