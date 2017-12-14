Из алтайского медуниверситета хотят сделать опорный вуз

По словам Шойхета, у алтайского медицинского университета есть все шансы стать вторым опорным вузом Сибири, после томского медуниверситета.

Яков Шойхет,

президент Медицинской палаты Алтайского края:

— Ваше участие, оснащение вуза симуляционными классами, улучшение клинической базы позволило алтайскому вузу выйти на четвертое место в списке 48 вузов страны по уровню материальной, технологической обеспеченности. За три года объем бюджета Алтайского медуниверситета превысил три миллиарда рублей. Количество студентов у нас увеличилось до шести тысяч. Эти факты позволят вузу в ближайшее время претендовать на статус опорного, что позволит учреждению улучшить свое оснащение.

Яков Шойхет также рассказал, что в Министерство образование страны уже направили обоснование для образование опорного вуза и попросили губернатора помочь со строительством нового общежития.