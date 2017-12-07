Власти рассказали, каких врачей остро не хватает в Алтайском крае

Врачи на пенсии

В Алтайском крае стоят на учете почти 7 тыс. больных туберкулезом. За последние три года уровень заболеваемости с этим диагнозом снизился на 6,6%, смертность на 4%. Об этом сообщил Евгений Слухай, главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера.

Однако медработников, которые специализируются на лечении туберкулеза, в регионе очень мало. Сейчас в крае работают 117 фтизиатров, а требуется их, как минимум, в два раза больше. Средний возраст специалиста по региону — 61 год. Доля молодых сотрудников (до 35 лет) среди фтизиатров — всего 11%.

Евгений Слухай,

главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера:

— Если по остальным показателям, связанным с работой службы, мы находимся в крепких середняках в Сибирском федеральном округе, то по среднему возрасту врачей и соответствующим перспективным проблемам, мы не на почетном первом месте.

В 2017 году перспектива достроить крупный тубдиспансер под Новоалтайском стала вполне осязаемой. В 2018-2020 годах край получит 480 млн рублей из федерального бюджета на завершение проекта, который реализуется с 2013 года. В новом учреждении одновременно смогут лечиться 500 пациентов. Сейчас перед регионом стоит задача найти специалистов, которые будут там работать.

Губернатор Александр Карлин сказал министру здравоохранения Алтайского края Ирине Долговой, что необходимо составить план, сколько человек пройдет через систему дополнительного образования и получат нужные квалификации.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— У нас нет переизбытка специалистов и в других специальностях, но в данном случае фтизиатрия требует особого внимания. Надо смотреть, кого мы сможем рекомендовать персонально и какие стимулы предложить.

Губернатор подчеркнул, что необходимо знать, сколько квартир для медработников будет приобретено и сколько из них — для сотрудников будущего тубдиспансера. По словам губернатора, "тема диспансера" заключается не только в его строительстве, но и в формировании команды. Для этого планируется разработать специальную программу.

Дефицитный персонал

Что касается врачей других специализаций, то их "переизбытка" в крае действительно нет, а есть, наоборот, недостаток. Так, укомплектованность городских больниц персоналом составляет 48,2%, районных — 61,5%. Регион остро нуждается не только во фтизиатрах, но и в онкологах, психиатрах и офтальмологах. Об этом рассказала Ирина Долгова.

По ее словам, в Алтайском крае работает более 8,6 тыс. врачей и почти 23 тыс. средних медицинский работников. Доля врачей пенсионного возраста — 27%, среднего медперсонала — 20%.

Укомплектованность участковыми терапевтами в регионе почти 71%, а педиатрами — более 82% при коэффициенте совместительства 1,1 (показывает на сколько ставок в среднем работает один сотрудник).

Укомплектованность узкими специалистами в крае значительно ниже. Например, онкологов — 44,7%, офтальмологов — 53,2%, психиатров — 54,7% при коэффициенте совместительства от 1,7 до 2,7.

По словам Ирины Долговой, в крае проводятся различные мероприятия по закреплению врачей в больницах. Среди них — реализация программы "Земский доктор", увеличение числа мест для целевого набора студентов в АГМУ, предоставление жилья врачам, различные меры поддержки по муниципальным программам и другие.

Так, в 2016 году муниципалитеты совместно с медицинскими организациями предоставили жилье 76 врачам и 309 средним медработникам. В 2017 году на должности участковых терапевтов устроились в 1,3 раза больше специалистов, чем в прошлом году, а на должности участковых педиатров — в 2,4 раза.

Не идут в онкологи

Главный онколог Алтайского края Александр Лазарев обратил внимание на дефицит специалистов в своей области.

Александр Лазарев,

главный онколог Алтайского края:

— На такие тяжелые специальности не идет никто. Это тяжелая работа с умирающими больными, вы знаете, сколько здесь нужно сил. Если в крае еще как-то больницы поддерживаются, в районы никто не идет, потому что тяжело с ними работать. Плюс ко всему недостаток расходников, медикаментов и так далее.

По мнению Лазарева, выход здесь в том, чтобы позволить врачам работать по нескольким специальностям, так как слишком узкая специализация в современном российском здравоохранении и приводит к дефициту кадров. Раньше, по его словам, "врач умел делать все", в том числе проводить дополнительные процедуры (рентген, пункции и так далее), а сейчас такого нет.

Также он обратил внимание на низкую базовую ставку по зарплате.

Александр Лазарев,

главный онколог Алтайского края:

— Зарплата в целом "вытянута", сама ничего. Но каким образом? Два-три совместительства, ночные дежурства. Не все могут работать в таком режиме. Люди уходят из медицины в бизнес. Я знаю такие примеры.

С другой стороны, Лазарев отметил, что нужно заниматься "морально-нравственным" воспитанием будущих врачей, так как многих из них интересует в первую очередь зарплата, а не работа как таковая.

Цифра

73 вакансии врача приходилось на одного соискателя в Алтайском крае по итогам III квартала 2017 года.