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Образование

Барнаульцы просят губернатора построить школу на «криминальном» участке

Жители поселка Ерестной на Змеиногорском тракте спустя 10 лет решили обратиться к губернатору края с просьбой построить им новую школу взамен сгоревшей. Также барнаульцы требуют проверить законность сноса старой школы. Об этом рассказали в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Остатки школы в поселке Ерестной в Барнауле.
Остатки школы в поселке Ерестной в Барнауле.
"Гражданский патруль"

Школа сгорела в 2009 году, как считают местные жители, из-за поджога. Костер якобы развели прямо в учительской. После ЧП власти города решили снести здание. Новое так и не построили.

Порядка трех тысяч детей добираются на учебу в лицей № 2 и школу № 48, отмечают активисты.

«При этом школьные маршруты не организованы. Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок. Власти города проблему не решают, даже наоборот считают её нецелесообразной», — отмечает руководитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

По данным администрации города, дети из поселка учатся в школах № 48, 63, 76, 55, 94, в лицее № 2 и 86, гимназиях № 40, 27, 22 и 5, пишет «Банкфакс». Чиновники также заявили, централизованная доставка школьников возможна лишь в сельской местности на расстояние более 2−4 км.

Школа находилась по адресу Змеиногорский тракт, 83. Этот же участок фигурировал в уголовном деле бывшего мэра Игоря Савинцева, добавляет издание. По словам местных жителей, там начинали строить турбазу, но в уголовном деле она фигурировала как коттедж его сына Максима.

В 2017 году суд постановил снести объект и вернуть участок в городскую собственность.

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