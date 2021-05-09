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Образование

Барнаульцы разочарованы качеством школьного образования и растущими расходами на репетиторов

Большинство барнаульцев (58%) недовольны качеством школьного образования. Такие данные получила в результате опроса исследовательская компания Maximum Education. Опрос проводился с 28 апреля по 4 мая среди взрослых, чьи дети учатся в 5−11 классах.

Ученик, школа.
Ученик, школа.
Михаил Хаустов

Удовлетворены уровнем школьного образования в Барнауле лишь 33% опрошенных родителей.

Участники опроса больше всего недовольны тем, что их детям для успешной учебы все равно приходится нанимать репетиторов. Причем репетиторством зачастую подрабатывают сами учителя после уроков.

Сколько тратят на репетиторов барнаульские родители

31% опрошенных родителей (из тех, чьи дети занимаются дополнительным образованием за пределами школы) заявили, что тратят ежемесячно на репетиторов или курсы до 1 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных (24%) признались, что тратят на репетиторов или курсы более 7 тыс. рублей в месяц.

17% - от 3 до 5 тыс. рублей.

16% - 1−3 тыс. рублей.

13% - от 5 до 7 тыс. рублей.

Кроме того, родители указали, что в школах совсем мало внимания уделяют воспитанию старшеклассников и дополнительным предметам.

Почти 60% опрошенных считают, что их ребенок после окончания школы будет поступать в российский вуз, причем, скорее всего, не в Барнауле.

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