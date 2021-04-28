Биолого-технологический факультет АГАУ проводит день открытых дверей

Встреча пройдет 29 апреля в 14:00 в формате ONLINE на официальном YouTube-канале АГАУ.
Подключиться можно по ссылке: https://youtu.be.
На онлайн-встрече мы расскажем о направлениях подготовки факультета.
Например, выпускники-бакалавры направления «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» — это специалисты, умеющие организовать производство, переработку, хранение и стандартизацию сырья сельхозпродукции.
Разработками новых видов продукции и технологий в области здорового питания населения, а также контролем качества занимаются выпускники-бакалавры направления «Продукты питания животного происхождения».
Направление «зоотехния» ведет подготовку специалистов по разведению, генетике и селекции животных, технологов по производству молока и мяса, продуктов пчеловодства, кинологов.
Вы также узнаете, где и как проходят практику студенты, познакомитесь с потенциальными работодателями.
Студенты факультета расскажут о студенческой жизни.
И вы обязательно получите полную информацию об особенностях приемной кампании 2021 года в Алтайском ГАУ.
Страница факультета на сайте приемной комиссии Алтайского государственного аграрного университета: e.asau.ru.
Консультацию также можно получить по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60.
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