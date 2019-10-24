Битва за диплом: алтайский минобр назвал самые востребованные у студентов специальности

В 2019 году вузам края выделили почти 5,6 тыс. бюджетных мест. Студентами стали около 8 тысяч абитуриентов, из них тысяча — из других регионов России, и свыше 600 — из других стран, сообщили altapress.ru в региональном министерстве образования.

Экономика все еще в моде

Наибольшей популярностью у абитуриентов по программам бакалавриата пользовались направления «Менеджмент», «Экономика» (конкурс составил 32 человека на место), «Государственное и муниципальное управление» (28 человек), «Психология» (25 человек) в АлтГУ, «Медико-профилактическое дело», «Фармация» (по 27 человек на место), «Стоматология» (22 человека) в АГМУ.

Наивысший конкурс по приему в магистратуру сложился в АлтГУ по направлениям: «Юриспруденция», «Химия», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Реклама и связи с общественностью».

На госслужбу с высшим баллом

В целом по ведущим вузам региона средний балл ЕГЭ на бюджетные места по очной форме обучения составил 69,34 балла, что на 1,54 пункта выше, чем в предыдущем году. Лидером здесь стал Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Средний проходной балл ЕГЭ здесь составил 80,17.

В этом году значительно увеличилось количество победителей олимпиад, поступивших в вузы без вступительных экзаменов. В 2019 году они будут обучаться в АлтГУ (26 человек), АлтГТУ (4 человека) и Алтайском филиале РАНХиГС (1). В 2014 году их было всего 12.

Лекция. Обучение. СС0

По целевому набору обучаются более 500 человек, из них около 300 — в АГМУ.

Цифра Около 50 тысяч заявлений было подано в организации высшего образования Алтайского края на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Правоохранители и станочники

Почти 10 тысяч ребят стали студентами средне-специальных образовательных организаций края.

В этом году для поступления было предоставлено более 10 тысяч бюджетных мест: около 5,5 тысяч по программам подготовки специалистов среднего звена, более 4 тысяч по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, почти 500 по программам профессиональной подготовки.

Всего за время приемной кампании документы подали более 16 тысяч абитуриентов. В 19 местах количество заявок было больше, чем ссуз может принять.

Лекция. Обучение. СС0

Самый высокий конкурс отмечен на следующие специальности:

«Правоохранительная деятельность» ( 10 человек на место),

10 человек на место), «Право и организация социального обеспечения» ( около 10 человек на место),

около 10 человек на место), «Банковское дело» ( почти 9 человек),

почти 9 человек), «Земельно-имущественные отношения» и «Адаптивная физическая культура» ( почти 6 человек).

Конкуренция сложилась за профессии «Графический дизайнер» (3 человека на место), «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Наладчик компьютерных сетей», «Станочник (металлообработка)» (по 2 человека на место).

Самые перспективные

В этом году в крае по распоряжению правительства РФ проходил набор на обучение по профессиям и специальностям, входящим в список 50 востребованных на рынке труда, а также «новым и перспективным профессиям».

Приемная кампания. asu.ru

Сузы края принимали учащихся по 13 профессиям и специальностям из этого перечня, всего поступили более 1,5 тысячи человек.

Из них абитуриенты чаще всего выбирали «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (4,5 человека на место), «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование» (почти 4 человека), «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля» (3,5 человека).